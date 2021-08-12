ريد فيلفيت ولوتس والشوكولاتة.. طريقة عمل كوكيز

كوكيز من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يعشقها الكثير من الأشخاص بالأخص الأطفال مما يدفع العديد إلي شرائها من المحلات .

قدمت الشيف سارة عبد السلام عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كوكيز في المنزل بأسهل الخطوات و أقل المكونات و بنكهات متنوعة.

طريقة عمل كوكيز ريد فيلفيت

المقادير

٣/٤كوب زبدة طرية

كوب سكر بني

بيضة

ملعقة صغيرة سائل فانيليا

٢كوب دقيق

ربع كوب كاكاو

ملعقة صغيرة بيكنج صودا

رشة ملح

لون طعام احمر

كوب تشوكلت شيبس بيضاء



طريقة تحضير كوكيز ريد فيلفيت

تضرب الزبده جيداً مع السكر البني والفانيليا ومن الممكن إستخدام العجانه أو مضرب البيض أو ملعقه خشبيه أو باليد.

نستمر في ضرب الزبده حتى تمتزج تماماً مع السكر ويفتح لونها ويهش القوام يضاف اللون و يقلب .

تضاف البيضه وتخلط جيداً مع الخليط.

تخلط كل المكونات الجافه معاً وتضاف على خليط الزبده.

تضرب المكونات ضرب قليل ولمجرد أن تتجانس.

تضاف قطع الشوكولاته وتخلط. تترك العجينه لترتاح ربع ساعه في الثلاجة او اكثر في حالة عدم تماسكها ويمكن العمل بها مباشرةً اذا كانت متماسكة حيث تختلف درجة التماسك على حسب درجة الحرارة والرطوبه ودرجة حرارة المكونات.

تشكل العجينه على هيئة كرات باليد او بإستخدام ملعقة الآيس كريم.

ترص الكوكيز على صينية فرن لا تلتصق مع مراعاة ترك مسافاة بين كل كرة عجينة والأخرى.

تخبز الكوكيز في فرن ساخن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تنضج. تترك الكوكيز لتبرد تماماً في الصينية قبل أن تنقل لطبق التقديم.



طريقة عمل كوكيز لوتس

المقادير

نصف كوب زبدة طرية

ربع كوب لوتس

نصف كوب سكر ابيض

نصف كوب سكر بني

بيضة

ملعقة صغيرة سائل فانيليا

٢كوب دقيق

ملعقة صغيرة بيكنج صودا

رشة ملح

كوب تشوكلت شيبس دارك

للتقديم زبدة لوتس



طريقة تحضير كوكيز لوتس

تضرب الزبده جيداً مع السكر الأبيض والسكر البني والفانيليا ومن الممكن إستخدام العجانه أو مضرب البيض أو ملعقه خشبيه أو باليد.

نستمر في ضرب الزبده حتى تمتزج تماماً مع السكر ويفتح لونها ويهش القوام.

نضيف زبدة اللوتس ثم تضاف البيضه وتخلط جيداً مع الخليط. تخلط كل المكونات الجافه معاً وتضاف على خليط الزبده.

تضرب المكونات ضرب قليل ولمجرد أن تتجانس.

تضاف قطع الشوكولاته وتخلط.

تترك العجينه لترتاح ربع ساعه في الثلاجة او اكثر في حالة عدم تماسكها ويمكن العمل بها مباشرةً اذا كانت متماسكة حيث تختلف درجة التماسك على حسب درجة الحرارة والرطوبه ودرجة حرارة المكونات.

تشكل العجينه على هيئة كرات باليد او بإستخدام ملعقة الآيس كريم. ترص الكوكيز على صينية فرن لا تلتصق مع مراعاة ترك مسافاة بين كل كرة عجينة والأخرى.

تخبز الكوكيز في فرن ساخن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تنضج. تترك الكوكيز لتبرد تماماً في الصينية قبل أن تنقل لطبق التقديم.



طريقة عمل كوكيز الشوكولاته

المقادير

كوب إلا ربع زبده طريه

نصف كوب سكر أبيض

ربع كوب سكر بني

ملعقة صغيرة فانيليا

بيضة

كوب دقيق

نصف كوب كاكاو خام دريم

نصف ملعقة صغيرة بيكينج صودا

ربع ملعقة صغيرة ملح

كوب إلا ربع تشوكلت شيبس بيضاء

طريقة تحضير كوكيز الشوكولاته :

تضرب الزبده جيداً مع السكر الأبيض والسكر البني والفانيليا ومن الممكن إستخدام العجانه أو مضرب البيض أو ملعقه خشبيه أو باليد.

نستمر في ضرب الزبده حتى تمتزج تماماً مع السكر ويفتح لونها ويهش القوام. تضاف البيضه وتخلط جيداً مع الخليط. تخلط كل المكونات الجافه معاً وتضاف على خليط الزبده.

تضرب المكونات ضرب قليل ولمجرد أن تتجانس. تضاف قطع الشوكولاته وتخلط.

تترك العجينه لترتاح ربع ساعه في الثلاجة او اكثر في حالة عدم تماسكها ويمكن العمل بها مباشرةً اذا كانت متماسكة حيث تختلف درجة التماسك على حسب درجة الحرارة والرطوبه ودرجة حرارة المكونات.

تشكل العجينه على هيئة كرات باليد او بإستخدام ملعقة الآيس كريم. ترص الكوكيز على صينية فرن لا تلتصق مع مراعاة ترك مسافاة بين كل كرة عجينة والأخرى.

تخبز الكوكيز في فرن ساخن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تنضج. تترك الكوكيز لتبرد تماماً في الصينية قبل أن تنقل لطبق التقديم.



