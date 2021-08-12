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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أكبر امرأة تنجب.. ممثلة مكسيكية حامل في الـ69 من عمرها والأب 29 عاما

لين وشريكها
لين وشريكها

تمتلئ حياة المشاهير حول العالم بقصص شيقة منها ما يكون ملهما واخر مثيرا للجدل، مثلما أعلنت الممثلة المكسيكية مؤخرا عن حملها من شاب لم يصل من العمر الى نصف سنها.

وبحسب ما ذكره موقع "نيوزويك" الأمريكي، أعلنت الممثلة المكسيكية، لين ماي البالغة من العمر 69 عاما، عبر صفحتها الخاصة على موقع "إنستاجرام" حملها من شريكها ماركوس دي، البالغ من العمر 29 عاما.

وشاركت لين متابعيها على انستجرام احتفالها بالخبر من خلال مجموعة من الصور لها ولشريك حياتها معلقة عليه باللغة الإسبانية قائلة ": "يسعدني جداً أن أعلن أنني حامل في الشهر الثالث وماركوس دي  سعيد للغاية أنه سيكون أباً".

لين وشريكها

ولقي المنشور تفاعل كبير من متابعيها الذين يبلغ عددهم على صفحتها اكثر من 160 الف متابع.

وعلى الجانب الآخر، انتقل ماركوس دي  إلى حسابه الخاص على الانستجرام بعد ساعات لمشاركة صورة له مع حبيبته وأم طفله المستقبلي، لين ماي، مع هاشتاج " 2019"، الذي يُعتقد أنه العام الذي بدأ فيه الاثنان علاقتهما العاطفية.

يذكر أنه في حالة وصول حمل ماي بأمان إلى فترة الحمل الكاملة، فستحطم رقم موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكبر امرأة  أنجبت.

ففي 29 ديسمبر 2006، حصلت ماريا ديل كارمن بوسادا لارا على اللقب عندما أنجبت ولدين توأمين، كريستيان وباو، بعملية قيصرية في مدينة برشلونة بإسبانيا، عندما كانت تبلغ من العمر 66 عاماً و358 يوماً.

 

حملت بوسادا لارا، التي توفيت عام 2009، في أطفالها من خلال علاج أطفال الأنابيب في الولايات المتحدة، بعد أن قالت إنها تبلغ من العمر 55 عاماً، وكانت قد رُفضت سابقاً لتلقي العلاج في إسبانيا.

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