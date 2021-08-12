100 وظيفة حكومية خالية في محافظة القاهرة | اعرف شروط وتفاصيل التقديم

أعلنت محافظة القاهرة عن حاجتها لـ (100) مهندس للعمل داخل أروقة المحافظة.

ويشمل الإعلان التخصصات الآتية (مدني، عمارة، تخطيط عمراني) وذلك للعمل بديوان عام المحافظة والاحياء التابعة (بنظام الاستعانة).

فيما يلي الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة: -

أن يكون المتقدم من الحاصلين على مؤهل بكالوريوس هندسة تخصص (مدني، عمـارة، تخطيط عمراني).

أن يكون من أبناء محافظة القاهرة.

الا يزيد سن المتقدم لشغل الوظيفة عن (30) سنة في 1 / 9 / 2021.

تقديم ما يفيد تأدية الخدمة العسكرية أو شهادة الإعفاء منها.

المستندات المطلوبة: ـ

صورة من المؤهـل الدراسي الحاصل عليه.

صورة من شهادة الميـلاد.

صورة من بطاقـــة الرقـم القومي سارية.

صورة من شهادة القيد بنقابة المهندسين.

صورة من شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

وتقـــدم الطلـــبات باســم رئيس الادارة المركزية لشئون العاملين ـ (قسم التعيينــات) خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر الاعلان.

علمًا بأن التقديم مستمر حتى 25 /8 /2021.

للاستفسار يرجى الاتصال برقم (01005064670).

يتم تقديم الطلبات من خلال الادارةالمركزية لشئون العاملين (قسم التعينات).

والتقدم يتم عن طريق:-