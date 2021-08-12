عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

100 وظيفة حكومية خالية في محافظة القاهرة | اعرف شروط وتفاصيل التقديم

فرصة عمل
فرصة عمل

أعلنت محافظة القاهرة عن حاجتها لـ (100) مهندس للعمل داخل أروقة المحافظة.

ويشمل الإعلان  التخصصات الآتية  (مدني، عمارة، تخطيط عمراني) وذلك للعمل بديوان عام المحافظة والاحياء التابعة (بنظام الاستعانة).

فيما يلي الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة: -

  • أن يكون المتقدم من الحاصلين على مؤهل بكالوريوس هندسة تخصص (مدني، عمـارة، تخطيط عمراني).
  • أن يكون من أبناء محافظة القاهرة.
  • الا يزيد سن المتقدم لشغل الوظيفة عن (30) سنة في 1 / 9 / 2021.
  • تقديم ما يفيد تأدية الخدمة العسكرية أو شهادة الإعفاء منها.

 

المستندات المطلوبة: ـ

  • صورة من المؤهـل الدراسي الحاصل عليه.
  • صورة من شهادة الميـلاد.
  • صورة من بطاقـــة الرقـم القومي سارية.
  • صورة من شهادة القيد بنقابة المهندسين.
  • صورة من شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

 

وتقـــدم الطلـــبات باســم  رئيس الادارة المركزية لشئون العاملين ـ (قسم التعيينــات) خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر الاعلان.

  • علمًا بأن التقديم مستمر حتى 25 /8 /2021.
  • للاستفسار يرجى الاتصال برقم (01005064670).
  • يتم تقديم الطلبات من خلال الادارةالمركزية لشئون العاملين (قسم التعينات).

والتقدم يتم عن طريق:-

  • الادارة المركزية لشئون العاملين (قسم التعينات).
  • البريد الإلكتروني ([email protected]).
القاهرة محافظة القاهرة هندسة العاملين بكالوريوس هندسة

ترشيحاتنا

الدوري الممتاز .. تشكيل بيراميدز لمواجهة المصري

بجانب كوارث طبيعية .. ناسا تحذر من خطر يهدد البشرية

100 وظيفة حكومية خالية في محافظة القاهرة | اعرف شروط وتفاصيل التقديم

العاملون بـ العاصمة الإدارية: نبني تاريخا لمصر.. وشكرا الرئيس السيسي

لماذا كان يصوم اليهود يوم عاشوراء

صلاح عبد الله بعد إفاقته من أزمة قلبية: لاقيتني بسأل عن أسماء معينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

جريمة بشعة .. ذبح ربة منزل ورضيعتها في ظروف غامضة ببولاق الدكرور

300 مليون إصابة .. تحذير خطير من الصحة العالمية بسبب كورونا

عمر ربيع ياسين يعلن انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز

رعب يخرج من مياه النيل.. التماسيح تغزو الخرطوم بسبب سد النهضة.. فشل الملء الثاني يدفع بحشرات وزواحف إلى مجرى النهر.. ومصر آمنة منها لهذا السبب

بالمجان.. الصحة تعلن مصاريف تلقي واستخراج لقاح فيروس كورونا

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. الإعلان عن الأوائل خلال ساعات

حال خسارة الدوري .. شوبير يكشف صدام مرتقب بين الأهلى واتحاد الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

طريقة عمل شوربة خضار بالفراخ .. 6 وصفات مختلفة أبرزها بالشعرية

فيديو

تحذيرات مصر من سد النهضة تتحقق.. النيل يتجاوز منسوب الفيضان في السودان

أكبر أحمق .. عداء فرنسي يثير الجدل بتصرف غريب في أولمبياد طوكيو

فيديوجراف.. بلاغ ضدها.. تصريحات مثيرة لعارضة الأزياء سلمى الشيمي

فيديوجراف.. يسبب نزيفًا بالجسد .. ظهور فيروس ماربورج في غينيا

المزيد

ساحة رأي

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

إيمان راغب تكتب : رسالة إلى الرئيس

رمضان البيه يكتب: معانٍ وإشارات

كواعب أحمد البراهمي تكتب: التدليل المفسد 

آية السيد تكتب: لماذا تبكى النساء كثيراً؟

عبد المعطى أحمد يكتب: «كورونا» والحق فى دعاوى ضد مرتكبيها!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

اﻟﻤﺰﻳﺪ