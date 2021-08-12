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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الجزائري: أغلب الحرائق كانت بفعل أياد إجرامية.. وحداد لمدة 3 أيام

عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون

قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، إن جزءا من الحرائق التي اندلعت في الجزائر تسبب فيها ارتفاع درجات الحرارة، مضيفا أن أغلبها كانت من فعل أياد إجرامية.

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وأضاف الرئيس الجزائري أن استجابة الدول الأوروبية لطلبات بلاده بخصوص شراء طائرات إطفاء لم تكن فورية، وصرح بأن الدول الأوروبية لم تستجب لطلباتهم لأنها كانت ممركزة في اليونان وتركيا لإطفاء الحرائق في تلك الدول.

وأكد تبون أنهم جندوا كل الإمكانيات المادية لإخماد الحرائق، مشيرا إلى أن طائرتين من إسبانيا ستصلان الجزائر يوم الجمعة. وأيضا طائرتين سويسريتين.

وأوضح الرئيس الجزائري أنه تم القبض على 22 مشتبها بهم بالتسبب في إشعال الحرائق.

وشهدت الجزائر في الأسبوع الأخير أزمة كبيرة بفعل الحرائق التي اجتاحت ولايات عدة شمال البلاد، وأوقعت أكثر من 60 ضحية.

وأعلن عبد المجيد تبون الحداد لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم، على أرواح عدد من المدنيين والعسكريين جراء الحرائق.

وارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات فى الجزائر إلى 65 شخصا منهم 37 مدنيا و28 عسكريا، بالإضافة إلى عن إصابة 12 عسكريا وصفت حالتهم بالحرجة.

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