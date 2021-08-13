ممثلة شهيرة تهاجم ابنة عمرو دياب بعد إعلان خطبتها

هاجمت فنانة معتزلة ابنة الفنان عمرو دياب بعد إعلان خطبتها عبر حسابها على تطبيق انستجرام، وتوضيح نيتها للانتقال والإقامة مع خطيبها في منزله.

وكتبت الفنانة عبير الشرقاوي ابنة الراحل جلال الشرقاوي منشورا عبر حسابها على موقع فيسبوك تهاجم فيه نور عمرو دياب قائلة:" بنت عمرو دياب واللي بتعمله شيء مقزز ومقرف إلى أبعد الحدود.. يا بنتي إذا بليتم فاستتروا".

عبير الشرقاوي

وأوضحت عبير الشرقاوي في ردها على تعليقات متابعيها أن سبب الهجوم على نور عمرو دياب جاء بعدما صرحت بنيتها للانتقال والإقامة مع خطيبها قائلة:" هى قالت إنها هتنقل و تعيش مع خطيبها في بيت جديد و لما قالوا لها الدين قالت محدش يكلمني على الدين".

الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي التي تبلغ من العمر 51 عاما، تستخدم حسابها على موقع فيسبوك لتوجيه الانتقادات والتعليقات على بعض الأمور العامة التي تشغل السوشيال ميديا من وقت لآخر كان آخرها خناقة «فتاة الفستان» و «البوركيني».

كتبت عبير الشرقاوي من خلال صفحتها على فيسبوك في يونيو الماضي: المجتمع المصري يكيل بمكيالين، تعاطف جارف مع فتاة الفستان فى حقها إنها تلبس فستان كلوش لو شوية هوى جم هيطيروة و يبينوا إللى تحته و إشمئزاز من فتاة البوركينى إللى عايزة تغطى جسمها و تنزل البيسين مع الستات إللى لابسه مايو عادى.

وأضافت: نتحدث عن الحرية وعايزين نفرضها فى القلع بس علشان هى دى الليبرالية و لما نيجى نتكلم عن الحشمة نبقى ديكتاتوريين.. قل لى ما رأيك؟.

خطوبة نور عمرو دياب

نشرت نور عمرو دياب منذ يومين، مقطع فيديو مباشر عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور انستجرام، كشفت من خلاله عن خطبتها لشخص لم تكشف هويته، وتحدثت في الفيديو لمحبيها ومتابعيها عن تفاصيل خطبتها مؤخرا.

وقالت نور عمرو دياب في الفيديو إنها تجهز عش الزوجية مع خطيبها وتقوم بشراء أغراضها خلال الفترة الحالية، وألمحت إلى أن خطيبها أفريقي بريطاني، ولم تكشف عن شخصيته.

وبتتبع حساب نور عمرو دياب وجد عبر ستوري انستجرام، إعادتها نشر صورة حديثة لها، وقام شابا بكتابة عبارة «بحبك بالإنجليزية »، وبادلته نور نفس العبارة أيضا، وبتتبع حساب هذا الشاب وجد أن اسمه «كيران» ويحمل الجنسية البريطانية وأصوله من دولة غانا كما هو مدون عبر حسابه، ولكن ملامحه أوروبية، ما يرجح أنه يكون خطيب نور التي اعلنت عنه.