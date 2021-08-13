المرأة والصحة|مخاوف من متحور دلتا كورونا.. هل تؤثر لقاحات كورونا على الحمل والأجنة؟

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، ونعرض أبرزها فيما يلي.

لا يوجد دليل على أن أي لقاحات، بما في ذلك لقاحات كورونا ، تؤثر على فرصك في الحمل على الرغم من الأسطورة التي تشير إلى خلاف ذلك.

يقول الخبراء الطبيون إنه لا يوجد سبب بيولوجي لتأثير الحقن على الخصوبة. وتوفر الأدلة الواقعية مزيدًا من التأكيد لأي شخص يشعر بالقلق بشأن فرصه في الحمل: في دراسة فايزر ، حمل عدد مماثل من النساء في المجموعة التي أُعطيت اللقاح كما هو الحال في المجموعة التي أُعطيت اللقاح الوهمي.

يعد متحور دلتا كورونا هو الأكثر خطورة بعد أن أثبتت الأبحاث أنه يستهدف الشباب وأحيانا الأطفال لذلك فيجب على الآباء وضع هذه الأساليب في المقدمة والوسط للدفاع عن الأطفال من متغير دلتا الخطير . في الواقع ، تم تعديل COVID وتحول إلى متغير دلتا شديد العدوى ومفرط العدوى ، والذي ينتشر بسرعة بين الأطفال والبالغين.

قال كيمبرلين إن الاختلاف هذا العام هو أن الدلتا - وهي شكل متحور من COVID-19 - قابلة للانتقال بشكل كبير.

صرح الدكتور هيثم النجار استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، عضو الجمعية المصرية لجراحين التجميل، أن التجاعيد متى ما ظهرت مصدر إزعاج وتشويه لجمال الوجه، وقلما يستطيع الإنسان تقبل هذا الإزعاج والاعتياد على مظهر التجاعيد، فبمجرد ظهور أول علامات التجاعيد على البشرة يبدأ التفكير في كيفية علاجها، واستخدام الوسائل الحديثة من حقن المواد المالئة وعمليات شد البشرة وغيرها، وتتعدد أنواع حقن البشرة بين الفيلر والدهون والبوتكس وأنواع أخرى.

أوضح الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن اليدان والقدمان تتأثر بانسداد الشرايين الطرفية بحيث تحدث صعوبة في ممارسة الأنشطة اليومية نتيجة عدم وصول الدم والأكسجين إليها، ويعاني البعض من ألم شديد عند المشي لمسافات طويلة، أو تورم وانتفاخ وبرودة في الساقين؛ ما يتطلب زيارة الطبيب فورا للتأكد من عدم الإصابة بانسداد الشرايين الطرفية.

صرح الدكتور محمد الفولى عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس واستشاري جراحات السمنة والمناظير وشفط الدهون، وصاحب مبادرة "صحتك أحلى بدون سمنة"، بعد ظهور عملية شفط الدهون بالفيزر حدثت نقلة نوعية في نسبة المقبلين على تلك العمليات نظرًا لنجاحها الكبير في تحقيق نتائج إيجابية كبيرة، والقضاء على الكثير من الأضرار

صرح الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري عمليات الحقن المجهرى والمناظير النسائية وعلاج العقم، أن عملية الحقن المجهرى لها مميزات كثيرة من ضمنها يتم إختيار الجنين السليم من خلال التأكد من سلامة عدد الكروموسومات بالجنين.