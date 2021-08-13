عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعرف على الفرق بين حقن الفيلر والدهون الذاتية

صدى البلد

 صرح الدكتور هيثم النجار استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، عضو الجمعية المصرية لجراحين التجميل، أن التجاعيد متى ما ظهرت مصدر إزعاج وتشويه لجمال الوجه، وقلما يستطيع الإنسان تقبل هذا الإزعاج والاعتياد على مظهر التجاعيد، فبمجرد ظهور أول علامات التجاعيد على البشرة يبدأ التفكير في كيفية علاجها، واستخدام الوسائل الحديثة من حقن المواد المالئة وعمليات شد البشرة وغيرها،  وتتعدد أنواع حقن البشرة بين الفيلر والدهون والبوتكس وأنواع أخرى.

 

الفرق بين حقن الفيلر والدهون


وقال الدكتور هيثم النجار الفرق بين حقن الفيلر والدهون أن الفيلر هي مواد كيميائية مصنعة، وأغلبها تماثل مكونات طبيعية موجودة بالبشرة والجسم، مثل حمض الهيالورونيك أسيد بينما الدهون هي مستخلصات الدهون الذاتية من نفس الجسم الذي ستحقن به، لأنها إذا استخلصت من جسم خارجي فإنها تثير رد الفعل التحسسي من الجسم وقد يرفضها وتسبب له مشاكل صحية.


وأضاف الدكتور هيثم النجار أستاذ جراحات السمنة وشفط الدهون والتجميل، أن من الفروقات بين الفيلر والدهون أيضا، أن حقن الفيلر تأتي جاهزة معدة للإستخدام كونها مصنعة خارج الجسم، بينما حقن الدهون الذاتية يتم استخلاصها في نفس الجلسة، عن طريق إذابة الدهون في المناطق المانحة مثل منطقة البطن أو أعلى الذراعين، ثم فصلها في جهاز خاص، ومن ثم إعادة حقنها، لذا فهي تستلزم إجراءات إضافية وتأخذ وقتاً أطول في التطبيق.
وأضاف الدكتور هيثم النجار، من ضمن الفروق بين حقن الدهون الذاتية والفيلر من حيث النتائج أن كلاهما نتيجته فورية، ولكن الفيلر دوام نتائجه أقل من حقن الدهون  حيث أن أفضل أنواع الفيلر لا تتعدى نتائجه العامين، بينما تدوم نتائج الدهون من ثلاثة إلى خمسة أعوام في المتوسط.


وتابع الدكتور هيثم النجار أن الفرق بين حقن الدهون والفيلر من حيث الآثار الجانبية المحتملة بسيط، وعادة ما تكون هذه الآثار احمرار وتورم لبعض الوقت بعد الجلسة، وتزول في خلال أيام، ولكن حقن الدهون بشكل عام أكثر أماناً كونها مادة من داخل الجسم، لذا فهي لا تثير الحساسية، بينما هذا الاحتمال وارد مع بعض أنواع الفيلر المصنعة.

 

 

شفط الدهون الدهون الذاتية الفيلر حقن الدهون الدهون

ترشيحاتنا

أبرزها إعلامه بمصدر المنتج.. 14 التزاما لحماية حق المستهلك بالقانون الجديد

الفرح تحول لمأتم.. وفاة ضيوف الزفاف لهذا السبب

منتجات سامسونج الجديدة تحصل على إصدارات فاخرة بلمسة Thom Browne

نيران زخات شهب البرشاويات تنير سماء مصر.. 80 شهابا في الساعة

تواصل تألقها.. جينسيس تكشف النقاب عن G80 سبورت 2022

الزمالك يفجر مفاجأة بشأن عودة النقاز للفريق وموعد انتخابات المجلس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حياتي اتدمرت|نهاية مأساوية لحفل زفاف البلوجر آية أسامة

بعد إصابته بـ فيروس A.. شريف مدكور يحذر متابعيه من هذه الأطعمة

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

خاص.. مصدر يكشف مدة غياب محمد شريف عن الأهلى

إدين هازارد .. تعرف على حقيقة اعتناق نجم ريال مدريد الدين الإسلامي

رعب يخرج من مياه النيل.. التماسيح تغزو الخرطوم بسبب سد النهضة.. فشل الملء الثاني يدفع بحشرات وزواحف إلى مجرى النهر.. ومصر آمنة منها لهذا السبب

عمر ربيع ياسين يعلن انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز

السلطات الليبية تلقي القبض على قاتل 16 مصريا عام 2016 .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حل أزمتها مع نقابة الموسيقيين.. بلقيس تتألق على مسرح النافورة بالأوبرا

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

فيديو

فيديو جراف.. محاضر وخناقات .. أحمد عز وزينة كعب داير في المحاكم

عميد فنون جميلة حلوان: نلتزم بالإجراءات الاحترازية في اختبارات القدرات وعمليات التعقيم مستمرة ..فيديو

رعب في الجمالية .. ما سر وضع سور على برج الاتصالات |فيديو جراف

أصغر منها بـ 15 سنة.. من هو زوج نجوى كرم الجديد |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

إيمان راغب تكتب : رسالة إلى الرئيس

رمضان البيه يكتب: معانٍ وإشارات

كواعب أحمد البراهمي تكتب: التدليل المفسد 

آية السيد تكتب: لماذا تبكى النساء كثيراً؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

اﻟﻤﺰﻳﺪ