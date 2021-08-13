استعدادا لاستقبال الزوار.. الجمعة الأولى بعد وفاة دلال عبد العزيز من أمام مقبرة سمير غانم.. فيديو

رصدت عدسة “صدي البلد” تجهيزات مقابر الفنان الراحل سمير غانم، وذلك استعدادًا لقدوم أسرة سمير غانم في الجمعة الأولى عقب وفاة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

وتم فتح باب المقابر استعدادًا للزوار، من عائلة الفنان سمير غانم، وبالأخص الفنانة إيمي سمير غانم والفنانة دنيا سمير غانم، أبناء كل من سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

وكان قد أعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، السبت الماضي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام".

وكتب حسن الرداد: "والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك و يجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".

وكان قد تحدث الإعلامي رامى رضوان، عن اللحظات الأخيرة فى حياة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وقال إن الفنانة الراحلة كانت تحمد الله، وكانت صابرة، وحصلت على جميع الأدوية المطلوبة ولكن توفاها الله.

وقال رامي رضوان إن هناك بعض المواقع غير المصرية قامت بنشر أخبار حول أن الفنانة الراحلة تدهورت حالتها بعد علمها بـ وفاة الفنان سمير غانم.



وأضاف رامى رضوان مقدم برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، أن هذا الكلام غير صحيح، وأن الفنانة دلال عبد العزيز لم تعلم بوفاة الفنان الراحل سمير غانم وذلك بسبب حالتها الصعبة.



وأشار رامي رضوان أن هناك أخبار كثير غير صحيح انتشرت وأنه غير راض على الشائعات.