أردوغان يعلن 3 ولايات كمناطق منكوبة بسبب السيول

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، 3 ولايات في تركيا “مناطق منكوبة” بسبب السيول والفيضانات.

وقال أردوغان، إن ولايات بارطن وقسطمونو وسينوب تم إعلانها "مناطق منكوبة" بسبب السيول العارمة التي تعرضت لها تلك الولايات.

وأضاف: "بإذن الله سنتغلب على هذه الفياضانات أيضا، وسنقوم بكل ما بوسعنا لإعمار المناطق المتضررة مجددا".

وتابع: "سنبذل قصارى جهدنا لتعويض كل الأضرار الناجمة عن الفيضانات في أسرع وقت ممكن".

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أعلنت اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا السيول شمال البلاد إلى 27 شخصا.

وأوضحت في بيان أن السيول أودت بحياة 25 شخصا في ولاية قسطمونو، واثنين في ولاية سينوب، فيما البحث مستمر عن مفقود في بارطن.