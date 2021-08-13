نائب رئيس البنك الزراعي المصري يكشف تفاصيل مبادرة إحلال السيارات الكبوت بالصعيد

قال سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن مبادرة “إحلال السيارات الكبوت والسيارات القديمة والمتهالكة”، تستهدف تغيير الواقع المعاصر، لافتا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما لا يعلن عن إطلاق مبادرة إلا عندما تكون متواجدة على أرض الواقع.

وتابع سامي عبد الصادق خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك توجيهات من طارق عامر محافظ البنك المركزي بضرورة مساهمة البنوك في جميع المبادرات الرئاسية لتوفير حياة كريمة للشعب المصري وتقديم كافة التسهيلات للاستفادة من المبادرات.

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، المصرف تبني هذه المبادرة في جنوب الصعيد بالكامل وتم توفير عدد من الميكروباصات الأدمية وتسليمها للسائقين المستفيدين من البروتوكول بدلا من السيارات النصف نقل التي كانت تستخدم في تنقل المواطنين بين الأماكن المختلفة.