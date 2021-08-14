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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة القليوبية تنظم قافلة طبية بقرية الشموت .. اليوم

محافظة القليوبية
محافظة القليوبية

أعلنت مديرية الصحة والسكان في القليوبية تنظيم قافلة طبية بقرية الشموت بمركز بنها اليوم السبت وذلك ضمن مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى "100 مليون صحة" وتحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وبتوجيهات من الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية.

 

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قالت الدكتورة مفيدة أحمد منسق القوافل أن القافلة الطبية العلاجية تضم عدة تخصصات، وتقدم بها الخدمة بالمجان بالوحدة الصحية بقرية الشموت حيث تضم القافلة "عيادة باطنة - عيادة أطفال - عيادة جراحة - عيادة نساء - عيادة رمد - عيادة عظام - عيادة أسنان - عيادة جلدية – معمل –أشعة - تنظيم أسرة - قياس الضغط والسكر".


أشارت إلى أن الكشف والعلاج بالمجان بالقافلة، وذلك فى إطار سياسة المديرية فى تنظيم قوافل طبية علاجية بالمناطق الأكثر احتياجا بالمحافظة والتى لا يوجد بها وحدات صحية وتبعد عن المستشفيات المركزية مسافات كبيرة.


من ناحية اخري تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية،  الحملات التى تقوم بها المحافظة لإزالة الإشغالات والحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للطرق العامة.


وقال محافظ القليوبية، إنه وجه بعمل أكمنة ليلا ونهارا على الطريق الدائري لضبط السيارات التي تقوم بإلقاء المخلفات، وقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط 12 سيارة كانت تقوم بإلقاء تلك المخلفات ، وتم سحب الرخص وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية،  بالإضافة إلى ضبط 3 سيارات تقوم بإلقاء المخلفات على الطريق الحر ، والتي تم ضبطها بالتنسيق مع قيادة الطريق الحر وعرض المخالفين على النيابة العسكرية.


شدد محافظ القليوبية، على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع مديرية الأمن ، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بكل قوة وحزم على المخالفين.


من ناحية أخرى، أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدينتي بنها وشبرا الخيمة لتفقد عدد من المشروعات ومتابعة منظومة النظافة ومتابعة أعمال إزالة المباني المتعارضة مع مشروع توسعة الطريق الدائرى.


وبدأ محافظ القليوبية ، الجولة بتفقد طريق المدرسة اليابانية بمركز بنها، حيث وجه المحافظ برصف الطريق تمهيدا لافتتاح المدرسة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد ما تم الانتهاء منها وتسليمها ، حيث تم عمل مقايسة للطريق  بإجمالي أطوال 3 كيلو وتم تكليف مديرية الطرق بالبدء في الرصف خلال أيام.
كما تابع محافظ القليوبية ، جولته بتفقد محيط  قصر محمد علي وشارع المنتزه خلف قصر محمد علي لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطريق مع ترميم سور القصر من أمام معهد التعاون الزراعي موجها بدهان جميع المباني المطلة على قصر محمد علي تزامنا مع أعمال تطوير القصر.


واستكمل محافظ القليوبية الجولة بمتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة بشارع المرجوشي وشارع 25 بمنطقة القطاوي بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك باستخدام معدات حي شرق وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة القمامة بالحي ورفع القمامة أولا بأول حيث تم رفع  أطنان من القمامة بشوارع الحي ومن المحطة الوسيطة وجاري رفع باقي التراكمات ، حيث وجه المحافظ بزيادة عدد المعدات و سرعة الانتهاء من رفع تلك التراكمات.


واختتم  الهجان جولته بمتابعة  أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب ومدينة الخصوص، للوقوف على أي مستجدات وتذليل أي معوقات في الحال، حتى لا تتسبب في أي تعطيل للخطة الموضوعة لذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية،  موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة مع رفع تراكمات الإزالة أولاً بأول  للمساهمة في المشروع القومي لتوسعات الطريق الدائري.

القليوبية بنها محافظ القليوبية الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة 100 مليون صحة

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