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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ورينى يا بنتي دي دهب؟ منى الشاذلي تمازح فريال أشرف على الهواء.. شاهد

فريال أشرف
فريال أشرف

استقبلت الإعلامية منى الشاذلي  فريال أشرف، الحاصلة على الميدالية الذهبية بمنافسات الكاراتيه في أولمبياد طوكيو، ومازحتها “الشاذلي” قائلة: “وريني يا بنتي دي دهب؟”؛ لتدخل "فريال" في نوبة من الضحك وتجيب “آه دهب”.


وأعربت فريال أشرف، خلال استضافتها مع الاعلامية منى الشاذلى ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية cbc ، عن سعادتها الكبيرة باستقبالها التاريخي؛ بمجرد وصولها إلى مطار القاهرة، ورأت الفرحة فى عيون كل أبناء الشعب المصري.


ولفتت إلى أن نجاحها في حصد الميدالية الذهبية بمنافسات الكاراتيه في أولمبياد طوكيو؛ هو فضل من الله فى المقام الأول، ودعاء والديها، مؤكدة أن هدفها الأول هو رفع علم مصر فى مقدمة الدول.


وعادت فريال أشرف- الحاصلة على الميدالية الذهبية بمنافسات الكاراتيه في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس الجاري- إلى أرض الوطن، عبر مطار القاهرة الدولي،  أمس الخميس .

زفة بلدي في مطار القاهرة 


وشهد محيط مطار القاهرة الدولي، وجود فرقة زفة بلدي وفرقة طبل ومزمار، لاستقبال أبطال مصر بعد رحلة دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت فى طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس الجاري.

 

تجهيزات بمطار القاهرة

وجهزت شركة ميناء القاهرة الجوي، صالة الخدمة المميزة بمطار القاهرة الدولي بمبنى الركاب رقم 2، لإستقبال أبطال مصر، وتم التنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الدولى، لتيسير وتسهيل تواجد الجماهير أمام صالة الوصول لاستقبال فريال أشرف وأحمد الجندي، مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

 

وشكلت شركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة المهندس مجدي إسحق،  فريق عمل من العلاقات العامة تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالشركة، لاستقبال أبطال مصر فور وصولهم من على الطائرة وتقديم الورود والهدايا التذكارية، والعمل على إنهاء إجراءات البعثة، كما أعدت اللجنة الأولمبية المصرية، اتوبيس مكشوف أمام الصالة لاستقبالهم ونقلهم لمقر اللجنة بالمعادي، للاحتفال بهم.

 

وزير الرياضة في استقبال أبطال طوكيو 2020

واستقبل فريال أشرف وأحمد الجندي فور وصولهما إلى مطار القاهرة الدولي كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية ومحمد الدهراوي رئيس الاتحاد، بالإضافة إلى قيام العلاقات العامة بالمطار بتنظيم استقبال تاريخي وأسطوري بالورود والأعلام وتقديم هدية تذكارية لها تقديرا لها على ذلك الإنجاز التاريخي.

 

تصريحات فريال أشرف

أعربت فريال أشرف لاعبة الكاراتية والمتوجه بالميدايلة الذهبية في دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 عن سعادتها بالاستقبال الكبير والحافل الذي حظيت به في مطار القاهرة .

 

وقالت فريال خلال تصريحاتها : سعدت للغاية بمكالمة الرئيس السيسي لي بعد الفوز بميدالية طوكيو لا استطيع وصف شعوري ولم أصدق أن يتم إطلاق اسمي على أحد المحاور في التجمع ، دائما الرئيس داعم للرياضة والرياضيين وأشكره على وتحفيزه الدائم لنا.

 

وأكملت : أهدي ميدالية طوكيو 2020 لـ أهلي لتعبهم معي خلال الفترات الماضية وإن شاء الله هشرف مصر في كل بطولة وبشكر الجماهير على الاستقبال الحافل .

 

شعور فريال أشرف بعد إطلاق اسمها علي أحد المحاور 
 

قالت فريال أشرف: سعدت للغاية بمكالمة الرئيس السيسي لي بعد الفوز بميدالية طوكيو، لا أستطيع وصف شعوري، ولم أصدق أن يتم إطلاق اسمي على أحد المحاور في التجمع، دائما الرئيس داعم للرياضة والرياضيين، وأشكره على تحفيزه الدائم لنا".

 

وأكملت : أُهدي ميدالية طوكيو 2020 لـ أهلي؛ لتعبهم معي خلال الفترات الماضية، وإن شاء الله هشرَّف مصر في كل بطولة، وبشكر الجماهير على الاستقبال الحافل.

 

الأولمبية المصرية فريال أشرف مطار القاهرة منى الشاذلى مطار القاهرة الدولي اولمبياد طوكيو

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