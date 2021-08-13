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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وقف اختبارات القبول بالجامعات الخاصة وتطبيق التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2021
تنسيق الجامعات 2021

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنه تم وقف اختبارات القبول الخاصة بالالتحاق بالجامعات الخاصة، مشيرا إلى أن تلك الجامعات لن تشهد اختبارات قبول بـ تنسيق الجامعات 2021.


وأضاف المصدر في تصريح لـ"صدى البلد"، أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة حريص على تقديم التسهيلات للطلاب؛ لذا تم اتخاذ قرار وقف الاختبارات، بالإضافة إلى تطبيق التنسيق الإلكتروني الذي يحقق المزيد من الشفافية والعدالة بين الطلاب.

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وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد استعرض تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد عبدالحميد شعيره، منسق الجامعات الأهلية، حول تنسيق القبول لطلاب الجامعات الأهلية (العلمين الدولية، الجلالة، الملك سلمان الدولية، المنصورة الجديدة).

 

وأشار التقرير إلى أن القبول بالجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) يعتمد على المجموع الاعتباري للطالب، ويتم حساب المجموع الاعتباري من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة مضافا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70٪ لمجموع الثانوية العامة أو ما يعادلها + 25٪ لاختبار المعلومات القطاعية + 5٪ لاختبار التفكير النقدي).

وأضاف منسق الجامعات الأهلية أن تقديم الطلاب يتم من خلال الموقع الإلكتروني    https://admission.egypt-hub.edu.eg ، وتم عقد اختبارات إلكترونية لطلاب الشهادات المعادلة يومي 17 و18 يوليو الماضي، وكذلك 2 و3 أغسطس لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الراغبين في الالتحاق بإحدى كليات الجامعات الأربع (الملك سلمان الدولية والجلالة والعلمين الدولية والمنصورة الجديدة) في 5 مراكز معتمدة بجامعات (بنها وحلوان والجلالة والملك سلمان الدولية فرعي شرم الشيخ ورأس سدر)، وستظهر نتائج تنسيق هؤلاء الطلاب 9 أغسطس القادم، وترسل بعدها قوائم الطلاب المقبولين لمكتب تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، بدءا من تنسيق القبول بالجامعات 2021، على أن يتم الاكتفاء بالدرجات والحد الأدنى للقبول بمختلف الكليات، بجانب الإجراءات الإدارية المتمثلة في ملف التقديم وفقا لكل جامعة وكلية.

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