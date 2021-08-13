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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غدا.. رفع حظر التجول في ليبيا

ليبيا
ليبيا

أعلن وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الليبي عادل جمعة رفع حظر التجول اعتبارا من غد السبت.
ودعا جمعة - وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية اليوم /الجمعة/ - إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، المتمثلة في ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، قد وجه الثلاثاء الماضي تعليمات باستمرار تطبيق إجراءات حظر التجول الجزئي، مرجعا ذلك إلى توصية لوزارة الصحة الليبية، بسبب عدم استقرار الوضع الوبائي.
 

الإجراءات الاحترازية ارتداء الكمامة الوحدة الوطنية حظر التجول رئيس الحكومة التباعد الاجتماعي

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