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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ده قراري.. تطورات جديدة في واقعة اعتداء محمد سامى على إيمي سالم

تفاصيل اعتداء محمد
تفاصيل اعتداء محمد سامي على إيمي سالم

حرصت الفنانة إيمي سالم على الرد على التعليقات التي تلقتها من أصدقائها ومتابعيها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعدما كشفت عن اعتداء المخرج محمد سامى عليها خلال حضورها حفل زفاف الفنانة نيللي كريم قبل عدة أيام.

 

اعتداء محمد سامي على إيمي سالم

وبعد اعتداء محمد سامى على إيمي سالم في حفل زفاف نيللي كريم أوضحت إيمي سالم نيتها التصعيد ضده، واتخذت قرارا حاسمًا في هذا الشأن، أوضحته في التعليق التالي: «بجد أشكركم جميعًا على الكلام الحلو اللي قلتوه في حقي في الcomments .. والناس اللي بتقول لي اروح لحقوق المرأة وما يلزم من إجراءات رسمية فانا مش حكبر الموضوع اكثر ما هو كبر.. لأسباب كثيرة يمكن غيره يفهمها لأنها ابعد ما يكون عن فهمه.. إني في يوم من الأيام كنت قريبة جدًا لأفراد عائلته.. وأكرر "كنت".. والواضح من إمبارح إنه دفع لبعض اللجان التافهة».

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أزمة إيمي سالم ومحمد سامى

وبعد انتشار الأخبار حول أزمة إيمي سالم ومحمد سامى كتبت إيمي سالم: «الفرق أصلا كبير قوي بيني وبينه.. لا أنا من المطبلتية ولا انا من الناس اللي تشتم في رسالة وتخاف تكتب في العلن.. ولا أنا باقية على حاجات كثير قوي غيري ممكن يموت نفسه عشانها.. نظرتي للحياة اتغيرت كثير.. ولا يربطني بها أي شيء مؤقت.. ومعذرة لكل الصحافة اللي كلمتني وأنا ماردتش ومش حرد.. لأن ده حجم الموضوع بالنسبة لي.. ومش حرغي فيه في الصحافة.. متزعلوش ان شاء الله حبقى ارد لما يكون في عمل ليا.. أكرر شكري لكل من ساندني بكلامه اللي فعلا هدتني وبسطتني إنكم شايفني من هذا المنظور».

 

يأتي ذلك بعدما نشرت الفنانة إيمي سالم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، منشورًا مطولا حول موقف محرج تعرضت له في حفل زفاف نيللي كريم من المخرج محمد سامى . 

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وللمزيد حول أزمة إيمي سالم ومحمد سامه وتفاصيل اعتداء محمد سامي على إيمي سالم خلال حفل زفاف نيللي كريم شاهد الفيديوجراف التالي:

محمد سامى ايمي سالم زفاف نيللي كريم اعتداء محمد سامي على إيمي سالم أزمة إيمي سالم ومحمد سامي

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