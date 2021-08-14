مساحته 6 أقدام فقط.. أصغر منزل في بريطانيا.. شاهد

إذا كنت تشكو من صغر منزلك أو ضيق شقتك إذا فإليك أغرب وأصغر منزل في بريطانيا والذي يمكن أن يكسر الرقم القياسي العالمي لموسوعة جينيس.

يبلغ عرض المنزل 6 أقدام فقط وارتفاعه 10 أقدام و1 بوصة، مع مساحة أرضية قابلة للاستخدام تبلغ 1.5 متر مربع فقط.

ورغم أن سعر المنزل ليس باهظًا جدًا، إلا أنه يعد أحد أفضل مناطق الجذب السياحي، حيث تم بناؤه منذ أكثر من 400 عام.

كما أن المنزل مملوك لمواطن بريطاني يدعى Jan Tyley، والذي انتقلت عائلته إلى المنزل منذ أكثر من 130 عامًا.

أغرب سكان المنزل

من المضحك أن آخر ساكن معروف كان صيادًا بطول 6 أقدام و3 بوصات، ومن غير المعروف كيف كانت حياته في ذلك المنزل البريطاني الصغير.

بعد 400 عام من بنائه، أصبح المنزل يحتوي أخيرًا على أريكة، تم تسليمها كنوع من الدعاية والإعلان من ماركة الأثاث Snug.

فهم حريصون على إظهار قدرتهم على توفير أرائك لأصغر المساحات وأكثرها صعوبة، لذا فإن الذهاب إلى أصغر منزل في بريطانيا لإثبات قدراتهم كان أمرًا منطقيًا للغاية.

SnugSmallBiggieOvers_021-ea36

SnugSmallBiggieOvers_002-4806