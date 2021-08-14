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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيرمين الفقي عبر انستجرام : اكتر ناس مفتقدة الحب هو اكتر الناس مصدر الحب

صدى البلد

شاركت الفنانة نيرمين الفقي جمهورها صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.


وعلقت نيرمين الفقي علي الصورة قائلة : اكتر ناس شفتها مفتقدة الحب والسند في حياتها هم اكتر ناس مصدر حب وسند لغيرهم وكانهم بيعتذرو لنفسهم عن قلة السند في حياتهم .

 

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وقالت الفنانة نرمين الفقي، في وقت سابق، إنني لم أقم بأي عمليات تجميل، مؤكدة : "أنا لست ضد التجميل لكن ضد المبالغة والعبث في الجبهة حتى لو قالوا فيها تجاعيد".

 

وأضافت الفقي، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون” هناك أشياء تستدعي إجراء التجميل لكني أرفض المبالغة وإننا كلنا نبقى شبه بعض".

 

وتابعت الفنانة نرمين الفقي، أنه كيف أن أقوم بالتمثيل وأن يكون وجهي متحجر، مؤكدة أن عمليات التجميل قد تسبب ذلك.

 

وأكدت  الفنانة نيرمين الفقي: لم أغب عن الساحة الفنية بكيفي، فقد غبت بسبب فترة مرض والدتي إضافة إلى أحداث الثورة ".

 

وأضافت الفي ، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون” أنني رغبت فى أن أكون بجانب عائلتي ووالدتي لأنني ابنة وحيدة  معلقة “هي مالهاتش غيري وانا ماليش غيرها”.

 

وتابعت الفنانة نيرمين الفقي، أنني بعد وفاة والدتي عدت بعمل قوي في مسلسل "جبل الحلال " مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز الذي اعتبره غول تمثيل، مؤكدة أن هناك فنانين ونجوم في حياتنا يستحقون لقب النجم منهم محمود عبد العزيز.

 

وأشارت الفقي إلى أنه بعد جبل الحلال توقعت أن أكمل الفن ولكن للأسف “الأعمال التى عرضت عليا مينفعش اشتغلها لأنها أدوار مرتبة ثالثة”. 
 

وظهرت نيرمين الفقي متألقة في عدد من الأعمال الأخيرة، أهمها مسلسل النمر، ولؤلؤ، وضل راجل، وأبو العروسة، وجبل الحلال.

 

السؤال الذي بات يطارد نيرمين الفقي من خلال كل المنصات التي تظهر عليها، والكلمة التي دائما تتردد على أسماعها مع كل لقاء تلفزيوني « الزواج »، لماذا لم تتزوج نيرمين الفقي ؟.

 

والمفاجأة أن نيرمين الفقي لا ترفض الزواج كمبدأ، لكن انشغالها بتفاصيل عملها وأشياء أخرى لم تسمح لها بالتفكير في الأمر.


وقالت نيرمين الفقي ، في أحد اللقاءات، إن بداياتها الفنية شهدت نشاطا كبيرا وأعمالا عدة، ولم تكن تفكر في الزواج لانشغالها بالانتشار والنجاح الفني.

 


يذكر ان شاركت الفنانة نيرمين الفقي في مسلسل النمر مع عدد من نجوم الفن، الذي تم عرضه في السباق الدرامي الرمضاني 2021.


مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، نيرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد، أحمد خالد صالح.

الفنانة نيرمين الفقى صور نيرمين الفقي إطلالة نيرمين الفقي اعمال نيرمين الفقي

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