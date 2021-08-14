مواعيد مباريات اليوم السبت 14 - 8 - 2021.. والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت 14 - 8 - 2021 عدد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم، لعل أبرزها مباراة ليفربول ونوريتش سيتي ومباريات الدوري المصري النارية.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر يونايتد x ليدز يونايتد – الساعة الواحدة والنصف على قناة beIN Sports Connect

تشيلسي x كريستال بالاس – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect

إيفرتون x ساوثهامتون – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect

ليستر سيتي x وولفرهامبتون – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect

واتفورد x أستون فيلا – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect

بيرنلي x برايتون – الساعة الرابعة عصرا على قناةbeIN Sports Connect

نوريتش سيتي x ليفربول – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports Connect

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أوساسونا x إسبانيول – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 1

ريال مايوركا x ريال بيتيس – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 1

قاديش x ليفانتي – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 1

ديبورتيفو ألافيس x ريال مدريد – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

أرمينيا بيليفيلد x فرايبورج – الساعة الثالثة والنصف عصرا

أوجسبورج x هوفنهايم – الساعة الثالثة والنصف عصرا

شتوتجارت xجرويتر فورت – الساعة الثالثة والنصف عصرا

يونيون برلين x باير ليفركوزن – الساعة الثالثة والنصف عصرا

فولفسبورج x بوخوم – الساعة الثالثة والنصف عصرا

بوروسيا دورتموند x آينتراخت فرانكفورت – الساعة السادسة والنصف مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ليل x نيس – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 3

باريس سان جيرمان x ستراسبورج – الساعة التاسعة مساء على قناةbeIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدورى السعودى والقنوات الناقلة

الاتفاق xالباطن - الساعة السادسة مساء على قناة الرياضية السعودية

الهلال xالطائي - الساعة الثامنة مساء على قناة الرياضية السعودية

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

سيراميكا كليوباترا x غزل المحلة – الساعة السابعة مساء على قناة OnTime Sports 2

الإسماعيلي x الزمالك – الساعة السابعة مساء على قناة OnTime Sports

الأهلي x إنبي – الساعة التاسعة مساء على قناة OnTime Sports

مواعيد مباريات ودية

انتر ميلان x دينامو كييف – الساعة السادسة والنصف

يوفنتوس x أتلانتا – الساعة الثامنة والنصف مساء

ميلان x باناثينايكوس – الساعة الثامنة والنصف مساء

روما x الرجاء الرياضي – الساعة التاسعة إلا ربع مساء