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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 14 - 8 - 2021.. والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم السبت 14 - 8 - 2021 عدد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم، لعل أبرزها مباراة ليفربول ونوريتش سيتي ومباريات الدوري المصري النارية.

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر يونايتد x ليدز يونايتد – الساعة الواحدة والنصف على قناة beIN Sports Connect

تشيلسي x كريستال بالاس – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect  

إيفرتون x  ساوثهامتون – الساعة الرابعة عصرا على قناة  beIN Sports Connect

ليستر سيتي x وولفرهامبتون – الساعة الرابعة عصرا على قناة  beIN Sports Connect

واتفورد  x أستون فيلا – الساعة الرابعة عصرا على قناة  beIN Sports Connect

بيرنلي  x  برايتون – الساعة الرابعة عصرا على قناةbeIN Sports Connect

نوريتش سيتي x   ليفربول – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports Connect  

              

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أوساسونا x إسبانيول – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 1

ريال مايوركا x ريال بيتيس – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 1

قاديش x ليفانتي – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 1

ديبورتيفو ألافيس x  ريال مدريد – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 1

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني

أرمينيا بيليفيلد  x فرايبورج – الساعة الثالثة والنصف عصرا

أوجسبورج  x هوفنهايم – الساعة الثالثة والنصف عصرا    

شتوتجارت   xجرويتر فورت – الساعة الثالثة والنصف عصرا    

يونيون برلين x  باير ليفركوزن – الساعة الثالثة والنصف عصرا

فولفسبورج    x بوخوم  – الساعة الثالثة والنصف عصرا              

بوروسيا دورتموند  x آينتراخت فرانكفورت – الساعة السادسة والنصف مساء

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ليل x نيس  – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 3      

باريس سان جيرمان x ستراسبورج – الساعة التاسعة مساء على قناةbeIN Sports HD 3  

 

مواعيد مباريات الدورى السعودى والقنوات الناقلة

الاتفاق  xالباطن - الساعة السادسة مساء على قناة الرياضية السعودية    

الهلال  xالطائي - الساعة الثامنة مساء على قناة الرياضية السعودية  

    

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

سيراميكا كليوباترا x غزل المحلة – الساعة السابعة مساء على قناة OnTime Sports 2

الإسماعيلي x الزمالك – الساعة السابعة مساء على قناة OnTime Sports

الأهلي x إنبي – الساعة التاسعة مساء على قناة OnTime Sports

مواعيد مباريات ودية

انتر ميلان   x دينامو كييف – الساعة السادسة والنصف

يوفنتوس x   أتلانتا – الساعة الثامنة والنصف مساء

ميلان x  باناثينايكوس – الساعة الثامنة والنصف مساء

روما   x الرجاء الرياضي  – الساعة التاسعة إلا ربع مساء

 

 

 

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