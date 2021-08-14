مواعيد مباريات اليوم السبت 14 - 8 - 2021.. والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت 14 - 8 - 2021 عدد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم، لعل أبرزها مباراة ليفربول ونوريتش سيتي ومباريات الدوري المصري النارية.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
مانشستر يونايتد x ليدز يونايتد – الساعة الواحدة والنصف على قناة beIN Sports Connect
تشيلسي x كريستال بالاس – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect
إيفرتون x ساوثهامتون – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect
ليستر سيتي x وولفرهامبتون – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect
واتفورد x أستون فيلا – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect
بيرنلي x برايتون – الساعة الرابعة عصرا على قناةbeIN Sports Connect
نوريتش سيتي x ليفربول – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports Connect
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
أوساسونا x إسبانيول – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 1
ريال مايوركا x ريال بيتيس – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 1
قاديش x ليفانتي – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 1
ديبورتيفو ألافيس x ريال مدريد – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
أرمينيا بيليفيلد x فرايبورج – الساعة الثالثة والنصف عصرا
أوجسبورج x هوفنهايم – الساعة الثالثة والنصف عصرا
شتوتجارت xجرويتر فورت – الساعة الثالثة والنصف عصرا
يونيون برلين x باير ليفركوزن – الساعة الثالثة والنصف عصرا
فولفسبورج x بوخوم – الساعة الثالثة والنصف عصرا
بوروسيا دورتموند x آينتراخت فرانكفورت – الساعة السادسة والنصف مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
ليل x نيس – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 3
باريس سان جيرمان x ستراسبورج – الساعة التاسعة مساء على قناةbeIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدورى السعودى والقنوات الناقلة
الاتفاق xالباطن - الساعة السادسة مساء على قناة الرياضية السعودية
الهلال xالطائي - الساعة الثامنة مساء على قناة الرياضية السعودية
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
سيراميكا كليوباترا x غزل المحلة – الساعة السابعة مساء على قناة OnTime Sports 2
الإسماعيلي x الزمالك – الساعة السابعة مساء على قناة OnTime Sports
الأهلي x إنبي – الساعة التاسعة مساء على قناة OnTime Sports
مواعيد مباريات ودية
انتر ميلان x دينامو كييف – الساعة السادسة والنصف
يوفنتوس x أتلانتا – الساعة الثامنة والنصف مساء
ميلان x باناثينايكوس – الساعة الثامنة والنصف مساء
روما x الرجاء الرياضي – الساعة التاسعة إلا ربع مساء