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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا .. العثور على المروحية المنكوبة في كامتشاتكا وعدد من جثث الضحايا

صدى البلد

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عثور فرق الإنقاذ على المروحية التي تحطمت في شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي يوم الخميس الماضي، وعدد من جثث ضحايا الحادث.

وأكدت الوزارة صباح السبت أنها عثرت على المروحية في قاع البحيرة التي سقطت فيها على بعد نحو 500 متر عن الضفة وعمق 110 أمتار وعدة جثث بالقرب منها، فيما تدرس فرق الإغاثة إمكانية انتشال الجثث من قاع البحيرة، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

وكانت السلطات الروسية قد أكدت أنه تسنى إنقاذ 8 سياح من أصل 16 كانوا على متن مروحية "مي-8" تحطمت في منطقة بحيرة كوريلسكويه في شبه جزيرة كامتشاتكا قبل يومين، فيما لقي 8 آخرون مصرعهم نتيجة الحادث.

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يذكر أن مروحية من طراز"مي-8" كان على متنها 13 راكبا من السياح من مدينتي موسكو وبطرسبورغ بينهم طفل، بالإضافة إلى طاقمها المؤلف من 3 أشخاص، تحطمت الخميس بالقرب من محمية كرونوتسكي الطبيعية وسقطت في بحيرة كوريل وغرقت مما أدى إلى مقتل 8 أشخاص كانوا على متنها وتم إنقاذ 8 آخرين تمكنوا من السباحة والنجاة بأنفسهم.

 

 

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