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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أخبار العالم| دياب يرفض اجتماع رئيس لبنان وفرنسا توقف تعاونها العسكري مع إثيوبيا

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عدداً من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:
قيس سعيد يتلقى رسالة من بايدن ويحذر من بث الشائعات عن تونس
استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، في قصر قرطاج وفدا أمريكيا برئاسة جوناثان فاينر، مساعد مستشار الأمن القومي الأمريكي.

القبض على 22 شخصا.. هل فضح تبون علاقة بين الإخوان وحرائق الجزائر؟
في الوقت الذي تتواصل فيه جهود مكافحة حرائق الجزائر، أعلنت السلطات الجزائرية اليوم إخماد جميع الحرائق في ولاية تيزي وزو، إحدى أكثر ولايات البلاد تضررًا بالحرائق.

خزينة الدولة خاوية.. سياسي لبناني لـ صدى البلد : رفع الدعم مطلوب لحماية أموالنا من حزب الله
قال السياسي اللبناني " نبيل يزبك" : إن رفع الدعم في لبنان بات قرارا لا رجعة فيه، لأنه لم يعد هناك أموال بخزينة الدولة،  وأن رفع الدعم  كان لابد وأن يحدث من فترة،  مشيرا إلى أن الدعم كان يتم صرفه من أموال  المودعين بالبنوك بعيدا عن أموال الدولة.

تأثير سد النهضة على السعودية ..أستاذ بجامعة القصيم يوضح
كشف الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية، حقيقة تأثير سد النهضة على أجواء المملكة.

بسبب حرب آبي أحمد الدموية.. تقرير أمريكي يحذر من انهيار إثيوبيا
حذر تقرير نشرته وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، من تباطؤ التقدم السياسي والاقتصادي في عدد من دول إفريقيا، على رأسها دولة مثل إثيوبيا التي قد تواجه الانهيار.

فرنسا توقف تعاونها العسكري مع إثيوبيا
أوقفت فرنسا منذ يوليو تعاونها العسكري مع إثيوبيا، التي تشهد نزاعًا مسلحًا منذ تسعة أشهر بين متمردين والقوات الحكومية في منطقة تيجراي، حيث تهدد المجاعة مئات الآلاف من المدنيين، وفق مصادر فرنسية.
تحرك عاجل من الجيش الأمريكي بشأن بعثة واشنطن في أفغانستان
نقلت مجلة "بوليتكو" الأمريكية عن مصادر عسكرية قولها إن وزارة الدفاع الأمريكية بدأت في وضع الخطط لسحب كامل للبعثة الأمريكية من أفغانستان.

خوفًا من طالبان.. أمريكا تأمر بإتلاف وثائق حساسة بسفارتها في أفغانستان
كشفت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن سفارة الولايات المتحدة في العاصمة الأفغانية كابول أمرت بإتلاف وئائق حساسة بعد التقدم السريع لحركة طالبان في مدن أفغانستان كلها.

تونس تعلن السيطرة على الحرائق التي اندلعت على الحدود مع الجزائر
أعلنت تونس السيطرة على الحرائق التي اندلعت في غابات بمنطقتي "بني مطير" و"ملولة" قرب الحدود مع الجزائر.

 

لبنان دياب رئيس لبنان اثيوبيا تونس أفغانستان

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