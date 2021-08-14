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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

من الحب ما قتل.. إصابة زوج بقطع وتر اليد اليسرى في محاولة للانتحار

صدى البلد

استقبلت مستشفى سوهاج الجامعي عامل أربعيني، مُصاب باشتباه قطع وتر اليد اليسرى وجروح قطعية بالرقبه والساعد الأيسر؛ إثر اقدامه على الانتحار بواسطة آلة حادة "كتر"، وذلك نتيجة مروره بحالة نفسية سيئة جدًا نتيجة خلافاته الزوجية وترك زوجته منزل زوجيتهما، بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت مديرية الصحة بسوهاج إشارة من مستشفى طهطا العام تُفيد بوصول المدعو (حسن. ر. ط - ٤٠ سنه - عامل - ويقيم دائرة قسم طهطا)، مُصاب باشتباه قطع وتر اليد اليسرى وجروح قطعية بالرقبه والساعد الأيسر؛ إثر اقدامه على الانتحار بواسطة آلة حادة "كتر".

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وبانتقال الأجهزة الأمنية وبسؤال والد المُصاب المدعو (رمضان. ط. ع - ٧١ سنه - عامل - ويقيم بذات الناحية)، قرر أنه أثناء تواجد نجله بمنزل صديقه المدعو (أ. م. ع - ٢٩ سنه - عامل - ويقيم بذات الناحية)، استأذن لدخول دورة المياه ثم حاول الانتحار بواسطة آلة حادة "كتر"، استخدمها في إصابته المنوه عنها، نتيجة مروره بحالة نفسية سيئة جدًا نتيجة خلافاته الزوجية وترك زوجته منزل زوجيتهما.

تم نقل المُصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

انتحار اليد سوهاج كتر حالة

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