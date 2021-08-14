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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة مخالفات وتعديات فى المهد بمدينة الأقصر وفي غرب المحافظة

إزالة مخالفات البناء
إزالة مخالفات البناء

صرح العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت غرب الأقصر بأنه تم رصد مخالفة تعدي على أرض زراعية.
 

وأوضح عاشور أن المخالفة عبارة تعدي بالحفر استعدادا لعمل قواعد خرسانية على ٢٠٠م٢ على أرض إصلاح زراعي بناحية حوض ١٢٨ إصلاح الوابورات.

 

وتمت الإزالة في المهد بردم جميع الحفر على كامل المسطح واعادة الشئ لاصله وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وتم تحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة.


جرت أعمال الإزالة بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف مدير مرافق المركز ورئيس جمعية إصلاح الوابورات.


يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.

 

ازالات بمدينة الأقصر

في سياق متصل أكد العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر، أنه أثناء المرور اليومي، تم رصد حالة بناء مخالف بمنطقة شرق بشارع صلاح سالم الشرقي بقيادة حسام العمدة رئيس الحي وتم تنفيذ الحملة بالتنسيق مع سعد توفيق مدير المكتب الفني بحي شرق.

 

يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر،  لرؤساء الاحياء بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدى بكل حسم لمخالفات البناء وإزالتها فى المهد، وتكثيف المتابعات الميدانية الدورية للتأكد من عدم الشروع فى أى أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

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وأوضح حسام العمدة، أن أعمال البناء المخالف عبارة عن ازالة سور في المهد مبنى بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية على مساحة٢٢٠ م، وتمت الإزالة فى المهد حتى مستوى سطح الأرض.

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