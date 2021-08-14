عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كاد يدمر الدولة في 2011.. السيسي: النمو السكاني فوق مستوى طاقة البلد

صدى البلد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن النمو السكاني فوق مستوى طاقة البلد كاد أن يؤدي لتدمير الدولة في 2011 .

وأضاف الرئيس : “الدولة المصرية لم تستطع السيطرة على المرافق ، والطرق أو أي مرفق أو قطاع في ظل الزيادة السكانية ، وقضية الوعي أخطر قضية تواجه المجتمعات ”. 

وتابع : “ المجتمع يريد أن يعيش ، ولكن مع الزيادة السكانية لن يستطيع ، المزاج العام والقيم والمباديء لأطفالنا تتأثر بالجو العام الذي يعيشون فيه ”.

وتابع : نواصل تقديم الحلول في قضية الإسكان مع ضرورة ضبط النمو السكاني، وفي فرق كبير بين التنظير وبين حل المسألة ، ومن قبل مننا على مدار 50 سنة لم يحاولوا الحل  .

وأضاف : “ لما اتكلمت عن إعادة صياغة الدعم الناس قالتلي ليه ما أنت ماشي كويس .. لأ أنا هعمل اللي يرضي ربنا ”.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات السكتية بمدينة بدر.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت، أن ملف الإسكان واحد من الملفات التي اقتحمتها الدولة خلال السبع سنوات الماضية بهدف تحسين حياة المصريين.

وقال مدبولي، في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر، إن الدولة اقتحمت ملفات في السبع سنوات كانت تكبلها على مدار عقود قبل ذلك، مثل المرافق والمياه والصرف والكهرباء وغاز وطرق، وملف التعليم والصحة والتموين، مشيرا إلى أن اقتحمت هذه الملفات بشجاعة كبيرة جدا خلال هذه الفترة لكي تعوض وتعالج ما تراكم على مدار العقود الماضية.

وأضاف أن الإرادة السياسة الكبيرة ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذه المشروعات والجهود التي تقوم بها الدولة هي التي مكنتنا إلى ما وصلنا إليه بعد مرور 7 سنوات، ومازال الطريق طويلا، حيث أنه تم قطع خطوة من ألف خطوة

ترشيحاتنا

مسيرة عمرانية.. فيلم تسجيلي يرصد افتتاح عدد من المشروعات السكنية بحضور الرئيس السيسى

قنبلة عالمية .. ريال مدريد يدرس الانتقال للعب في الدوري الإنجليزي

المعمل المركزي بالوادي الجديد التابع لـ "الري" يحصل على شهادة تقييم عالمية جديدة

مبناخدش أي عائد مادي.. السيسي: هدفنا من تطوير العشوائيات تغيير حياة الناس

ننشر بالصور والتفاصيل.. عرض رئيس الوزراء لتطوير المناطق العشوائية

تعرف على أهم سيارات المزاد الجديد لـ وجه قبلي «الصعيد»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية تعلن مواعيد بدء فصل الشتاء فلكيا

كاد يدمر الدولة في 2011.. السيسي: النمو السكاني فوق مستوى طاقة البلد

تعليق خالد الغندور على اختيار جهاد جريشة حكما لمبارة الإسماعيلي والزمالك

سهل إني أسكت .. السيسي : أنا مش هلغي الدعم متخافوش .. لكن هنعيد تنظيمه

خاص| بيراميدز يكشف حقيقة انتقال عبد الله السعيد للزمالك

خاص.. مصدر يكشف مدة غياب محمد شريف عن الأهلى

سلطنة عمان.. إعلان مهم حول التعاقد مع معلمين مصريين

إحالة المتهمين بهتك عرض وتعذيب طفلتين سودانيتين في عين شمس للجنايات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

لمظهر ناعم كالحرير.. شاهد الطريقة الصحيحة لغسل الشعر|فيديو

أثناء تصوير العروسين.. سقوط مصور زفاف في حمام السباحة|فيديو

الأغرب.. رجل يعض ثعبانًا سامًا حتى الموت انتقاما منه

فيديو

نجم تشيلسي أهداه مصحفا.. هل اعتنق هازارد الإسلام؟ فيديوجراف

برفقة عدد من الأصدقاء .. عمرو دياب ودينا الشربيني فى الساحل

بعد فراق 20 سنة.. هاني رمزي يتحدث عن صداقته مع داليا البحيري "فيديوجراف"

عمرو دياب وياسمين صبري.. فنانون يقتحمون عالم الموضة

المزيد

ساحة رأي

د. رامي عادل يكتب: الرئيس السيسي.. قائد وقدوة لشباب العالم

بيري محمد تكتب: طفرة انجازات مصر بطوكيو 2020

داليا السواح تكتب: مصطفي قنديل.. قصة نجاح مصرية بملامح عربية

د. سوسن شبيب تكتب: «حياة كريمة».. حكاية على نهج عمر

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ