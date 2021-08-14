كاد يدمر الدولة في 2011.. السيسي: النمو السكاني فوق مستوى طاقة البلد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن النمو السكاني فوق مستوى طاقة البلد كاد أن يؤدي لتدمير الدولة في 2011 .

وأضاف الرئيس : “الدولة المصرية لم تستطع السيطرة على المرافق ، والطرق أو أي مرفق أو قطاع في ظل الزيادة السكانية ، وقضية الوعي أخطر قضية تواجه المجتمعات ”.

وتابع : “ المجتمع يريد أن يعيش ، ولكن مع الزيادة السكانية لن يستطيع ، المزاج العام والقيم والمباديء لأطفالنا تتأثر بالجو العام الذي يعيشون فيه ”.

وتابع : نواصل تقديم الحلول في قضية الإسكان مع ضرورة ضبط النمو السكاني، وفي فرق كبير بين التنظير وبين حل المسألة ، ومن قبل مننا على مدار 50 سنة لم يحاولوا الحل .

وأضاف : “ لما اتكلمت عن إعادة صياغة الدعم الناس قالتلي ليه ما أنت ماشي كويس .. لأ أنا هعمل اللي يرضي ربنا ”.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات السكتية بمدينة بدر.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت، أن ملف الإسكان واحد من الملفات التي اقتحمتها الدولة خلال السبع سنوات الماضية بهدف تحسين حياة المصريين.



وقال مدبولي، في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر، إن الدولة اقتحمت ملفات في السبع سنوات كانت تكبلها على مدار عقود قبل ذلك، مثل المرافق والمياه والصرف والكهرباء وغاز وطرق، وملف التعليم والصحة والتموين، مشيرا إلى أن اقتحمت هذه الملفات بشجاعة كبيرة جدا خلال هذه الفترة لكي تعوض وتعالج ما تراكم على مدار العقود الماضية.



وأضاف أن الإرادة السياسة الكبيرة ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذه المشروعات والجهود التي تقوم بها الدولة هي التي مكنتنا إلى ما وصلنا إليه بعد مرور 7 سنوات، ومازال الطريق طويلا، حيث أنه تم قطع خطوة من ألف خطوة