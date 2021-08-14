الرئيس السيسى : الدولة تتحمل 450 ألف جنيه لتطوير الشقة الواحدة فى المناطق العشوائية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، لا يوجد عائد مادى للدولة المصرية من تطوير المناطق الغير آمنة والعشوائية سوى تغيير حياة الناس وتطويرها.

وأضاف" السيسى " ، خلال كلمته ب افتتاح عدد من المشروعات السكانية بمدينة بدر ، أن تدشين الشقة السكنية الواحدة يتم تغييره وتطويره بـ 450 ألف جنيه بخلاف تكلفة الأرض بل ويتم تقديم المرافق والخدمات للأهالى بالإضافة إلى 50 ألف جنيه بشأن فرش الشقق ولا يوجد للدولة مقابل لهذا الأمر .

ولفت إلى أنه لابد من عمل ربط بين النمو السكانى والقضايا والأزمات التى قابلت المجتمع على مدار 100 عام الماضية فهناك دول تواجه المناطق الغير آمنة ولا يشكل لها أزمة لامتلاكها موارد لتلبية مطالب مواطنيها .



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة بدر، يفتتح اليوم عدد من المشروعات السكنية المتنوعة.

وشهد قطاع الإسكان في مصر تحولات جذرية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد عام 2014 ، وذلك من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي ووضع خطة التطوير العمراني بجميع محافظات مصر على رأس أولويات الحكومة، وإطلاق الرئيس السيسي، مبادرة «سكن كل المصريين» بتقديم وحدات تناسب جميع المواطنين، حيث يعد هذا المشروع بين مشروع الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط.

وما زالت افتتاحات المشروعات السكنية الداعمة للمواطن على رأس أولويات القيادة السياسية، حيث تؤكد دائما إصرارها على استكمال جهود إحداث طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان بمصر.

وقامت الدولة بتوفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات تضم الوحدات السكنية والمرافق الخاصة بها المناسبة لجميع فئات المجتمع، ونخص بالذكر المشروعات الموجهة للفئات الأقل دخلاً في مصر والتي توفر لهم الدولة «مشروعات الإسكان الاجتماعي» بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى توفير بها الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية.