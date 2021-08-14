عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

احذروا التحرش الفكري

  
دعونا نعترف أن جريمة التحرش الجنسي هي من الجرائم التي انتشرت في مجتمعنا خلال الفترة الأخيرة، إلا أن المشرع المصري تصدى لها بكل حزم ووافق مجلس النواب مؤخراً على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وذلك بتغليظ عقوبة التحرش لتكون جناية بدلاً من كونها جنحة نظراً لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه وايضاً تحقيقاً للردع بنوعيه العام والخاص.
وبعيداً عن الحديث بشأن التحرش الجنسي يوجد تحرش من نوع آخر لا يقل خطورة عن التحرش الجنسي، أنه التحرش الفكري والذي يحتاج مواجهة تشريعية أيضاً كما هو الحال في التحرش الجنسي فهو آفة جديدة قد تنتهي بالاغتصاب الفكري.
وفي مقام الحديث عن التحرش الفكري وخطورته، فهذا النوع من التحرش هو التعرض والانتهاك لعقل الضحية لتقبل أفكار هدامة وغير صحيحة وبعبارة أخرى هو صناعة أفكار سلبية وبثها في عقول الغير "الضحايا" للتمكن من السيطرة على أمور كثيرة قد تكون "مادية" "ايدلوجية" أو حتى "عقائدية" وغالباً ما يتبع هذا التحرش تقبل أفكار غير صحيحة غايتها تدمير أوصال المجتمع وهدم أركانه.
فالتحرش الفكري هو أشد خطورة من التحرش الجنسي، خاصة أنه يتعدى حدود إيذء أو الحاق ضرر بالضحية فقط، لأن الضحية في التحرش الفكري هو الوطن.
والطامة الكبرى أن يصبح هذا التحرش الفكري نمطاً سائداً بين الناس وثقافة عامة في حياتنا الخاصة، وقد يتم التحرش بتاريخ إنسان، وتشويه شخصيته وأفكاره، عبر كتائب قد لا يكون لها نظم أو رابط ، وإنما  غايتها سوء الغرض والحرص على مصالحها الذاتية.
وفي النهاية "احذروا التحرش الفكري فهو يفرض عليكم أفكاراً تعلمون عدم صحتها وخطئها وترغمون على قبولها والتعامل معها على أنها امر واقع، وهو استمرار لثقافة اللافهم واللاعلم واللاتفكير واللاوعي"

 

المقالات المنشورة لا تعبر عن السياسة التحريرية للموقع وتحمل وتعبر عن رأي الكاتب فقط

ترشيحاتنا

التعليم: تيسيرات للطلاب والمراقبين في امتحانات الدور الثاني لـ الدبلومات الفنية 2021

وزير الأوقاف: المعركة مع التطرف مستمرة ولن نسمح للجماعات الإرهابية ببناء نفسها

ريلمي تكشف مفاجأة كبيرة لمستخدمي هواتف Realme X

خبير: طرح العاصمة في البورصة يجذب متعاملين جدد وتعود بها لدائرة الاهتمام

خيانة في منزلها.. شويكار تكشف زوجها في أحضان صديقتها المقربة

مدبولي : انتهينا من تطوير 56 منطقة غير مخطط لها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات السيسي.. عقوبة التلاعب في شقق الإسكان الاجتماعي تصل للحبس

البحوث الفلكية تعلن مواعيد بدء فصل الشتاء فلكيا

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أغسطس |تفاصيل

تصل إلى 34.. الأرصاد تكشف عن انخفاض درجات الحرارة فى هذا التوقيت

تعليق خالد الغندور على اختيار جهاد جريشة حكما لمبارة الإسماعيلي والزمالك

لمدة 15 ساعة.. قطع الكهرباء عن 9 مناطق بالقليوبية اليوم

خاص| بيراميدز يكشف حقيقة انتقال عبد الله السعيد للزمالك

كاد يدمر الدولة في 2011.. السيسي: النمو السكاني فوق مستوى طاقة البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

لمظهر ناعم كالحرير.. شاهد الطريقة الصحيحة لغسل الشعر|فيديو

أثناء تصوير العروسين.. سقوط مصور زفاف في حمام السباحة|فيديو

الأغرب.. رجل يعض ثعبانًا سامًا حتى الموت انتقاما منه

فيديو

سعرها 3000 جنيه .. لامبورجيني أغلى دجاجة تصل مصر

ده قراري.. تطورات جديدة في واقعة اعتداء محمد سامى على إيمي سالم

نجم تشيلسي أهداه مصحفا.. هل اعتنق هازارد الإسلام؟ فيديوجراف

برفقة عدد من الأصدقاء .. عمرو دياب ودينا الشربيني فى الساحل

المزيد

ساحة رأي

د. رامي عادل يكتب: الرئيس السيسي.. قائد وقدوة لشباب العالم

بيري محمد تكتب: طفرة انجازات مصر بطوكيو 2020

داليا السواح تكتب: مصطفي قنديل.. قصة نجاح مصرية بملامح عربية

د. سوسن شبيب تكتب: «حياة كريمة».. حكاية على نهج عمر

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ