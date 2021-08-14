الإعلان رسميا عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2021 .. غدا

أعلن الأزهر الشريف، عن عقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2021/2020 غدًا الأحد في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمشيخة الأزهر.

ومن المقرر أن يعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، غدًا الأحد، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يعقب ذلك مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الامتحانات والنتيجة، والإعلان عن أسماء أوائل الأوائل.



وسوف يبث المؤتمر الصحفي بشكل مباشر على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي.