جهود الأزهر لدعم مبادرة حياة كريمة.. الإمام الأكبر يسخر الجهود لدعم الرئيس في المشروع القومي وبروتوكول تعاون لدعم مرضى القدم السكري غير القادرين

جهود الأزهر لدعم مبادرة حياة كريمة

الإمام الأكبر يسخر جهود الأزهر لدعم الرئيس في المشروع القومي

البحوث الإسلامية يطلق حملة موسعة للتوعية بمبادرة حياة كريمة

جامعة الأزهر تطلق قافلة طبية وتنموية إلى محافظة الفيوم

بروتوكول تعاون لدعم مرضى القدم السكرى غير القادرين

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة حياة كريمة ، لتحويل القرى إلى تجمعات ريفية تحظى بتنمية مستدامة، وذلك بتكلفة 700 مليار جنيه، خلال 3 سنوات ، ولأول مرة يتم استهداف كافة محاور التنمية اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً من خلال مشروع قومي متكامل ، مما يكرس مفاهيم العدالة الاجتماعية في الجمهورية الجديدة.

وفي هذا الإطار نبرز جهود الأزهر الشريف في دعم مبادرة حياة كريمة:



دعم الرئيس السيسي



وأعلن فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في اتصال هاتفي له في وقت سابق ، عن دعم الأزهر الكامل وتأييده لما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في خطواته وجهوده لبناء الوطن والجهود المخلصة التي يبذلها الرئيس من أجل توفير حياةٍ كريمةٍ للمصريين، داعيًا الله له بالسَّداد والتأييد في مواجهة كافة التحديات، التي تحدق بمصرنا المحروسة.

حملة موسعة للتوعية بمبادرة حياة كريمة



ومن صور دعم الأزهر لمبادرة حياة كريمة، أطلق الأزهر الشريف، متمثلا في مجمع البحوث الإسلامية ، حملة موسعة للتوعية بأهمية المبادرات المجتمعية التي تخدم الصالح العام ، بعنوان: "أنفعهم للناس" ، وذلك تزامنًا مع انطلاق مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتستهدف الحملة، التأكيد على أهمية تحقيق التكافل المجتمعي في حياة الناس ، وتوجيه الأنظار إلى الفئات الأكثر احتياجًا، ويشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف من مختلف مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى النشر الإلكتروني على صفحات التواصل الاجتماعي وموقع المجمع على بوابة الأزهر الإلكترونية.

الحملة قدمت مجموعة من الرسائل المكتوبة والفيديوهات المرئية، بشكل يومي تستهدف التركيز على عناصر المبادرة وأهمية دعمها لما تحققه من مكاسب عامة مع الدعوة المستمرة إلى الحفاظ على مكتسبات تلك المبادرة والنتائج المتحققة منها بما يرتقي بالمستوى المعيشي لأفراد المجتمع في المناطق الأكثر احتياجًا، وبما يدعم تنفيذ رؤية الدولة المصرية التنموية الشاملة لتحقيق مفهوم بناء الإنسان، الذي يمثل القاعدة الأساسية لنهوض وتقدم أي مجتمع.



شيخ الأزهر يستجيب للطفل «صابر»



وفي وقت سابق ، وجَّه فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بيتَ الزكاة والصدقات المصري بالتكفل بكافة المصاريف التعليمية وصرف إعانة شهرية للطفل صابر محمد وإخوته الستة، من أجل توفير حياة كريمة له ولأسرته، وذلك بعد تداول فيديو للطفل صابر على مواقع التواصل الاجتماعي يتمنى فيه الرجوع للدراسة بعد اضطراره لتركها من أجل العمل ومساعدة والدته في إعالة الأسرة.

وزار وفد من الأزهر وبيت الزكاة منزل الطفل صابر لتقديم إعانة فورية لأسرته، وتفقد الباحث الاجتماعي لبيت الزكاة والصدقات المصري حالة الأسرة للوقوف على احتياجاتها من فرش وأجهزة منزلية، وتقديم بحث شامل عنها من أجل توفير هذه الاحتياجات وتقدير معاش شهري للأسرة.

قافلة الفيوم

وأطلقت جامعة الأزهر، قافلة طبية وتنموية إلى محافظة الفيوم، تستهدف توقيع الكشف الطبي على المواطنين في محافظة الفيوم، وصرف الأدوية اللازمة لهم، لافتًا إلى أن كل هذه الخدمات التي تقدمها قافلة جامعة الأزهر بالمجان، بجانب ذلك فإن أية حالة تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية تحول إلى مستشفيات جامعة الأزهر الخمس مشيرًا إلى أن ذلك بالمجان أيضًا.

وتحمل القافلة عديدًا من المساعدات الغذائية؛ لتوزيعها على المناطق الأولى بالرعاية، إضافة إلى ذلك وعلى هامش القافلة الطبية تجرى اختبارات محو الأمية، وأيضًا تعقد الندوات التوعوية في مختلف المجالات من خلال علماء الأزهر الشريف، الذين يتمتعون بالوسطية والاعتدال.

دعم مرضى القدم السكري

وشهد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، مع مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة والمؤسسة لتنفيذ مبادرة " قدم صحيح" لدعم مرضى القدم السكرى غير القادرين وضمن مبادرة "حياة كريمة" والتي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،برعاية رئيس مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح رئيس الجامعة ، أن التعاون يهدف في المقام الأول لدعم مرضى القدم السكرى غير القادرين، من خلال تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية وبالمجان تماما لمرضى القدم السكرى غير القادرين، ما يدعم الحماية من بتر القدم وتنظيم حملات موسعة للتوعية بطرق الوقاية من الاصابة بالقدم السكرى والحماية من بتر القدم السكرى كل هذا من خلال تجهيز 5 غرف بواقع غرفة في كل مستشفى من مستشفيات جامعة الازهر الخمس في القاهرة ودمياط وأسيوط، بجانب الاعداد الجيد لاطلاق حملات توعية موسعة تعود بالنفع على المجتمع.

جاهزية المستشفيات



وأعلن قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، استعداده مع انطلاق إجازة عيد الأضحى المبارك بمستشفياته الجامعية بالقاهرة ودمياط وأسيوط، ومستشفيات جامعة الأزهر تعمل جنبا إلى جنب مع مستشفيات وزارة الصحة، في ضوء اهتمام الدولة بالمنظومة الصحية، وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

حلايب وشلاتين



وأعلن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على المشاركة الفاعلة والدعم المستمر لجميع المبادرات الرئاسىية، ومنها: مبادرة «حياة كريمة» التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



ووجه رئيس الجامعة الشكر لاعضاء القافلة الطبية والإغاثية التي أرسلت إلى مدينة حلايب وشلاتين.



وأوضح المحرصاوي، أن المخطط الإستراتيجي للجامعة يضع في مقدمة أولوياته القيام بحملات توعية مجتمعية بأهمية الحفاظ على البيئة، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه والبحث عن مصادر بديلة؛ تحقيقًا لرؤية مصر 2030م.



وناقش رئيس الجامعة آخر المستجدات بشأن عمليات إحلال وتجديد الإضاءة بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم بلمبات الليد الموفرة في ضوء توجه الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة، ووقف على آخر المستجدات المتعلقة بمبادرة التشجير التي تقودها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، مشددًا على أهمية مراعاة أن تكون الأشجار التي تزرع مثمرة.

وتناول الاجتماع آخر مستجدات إنشاء وتأسيس ثلاث وحدات لإعادة تدوير المخلفات بالجامعة بفرعي البنين والبنات بمدينة نصر.