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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمان.. السجلات التجارية تبلغ 5620 سجلا خلال الربع الأول من 2021

عمان
عمان

أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار فى عمان  أن عدد السجلات التجارية بمختلف أشكالها القانونية المسجلة في أمانة السجل التجاري بالوزارة خلال الربع الأول من العام 2021 بلغت 5620 سجلا مرتفعة بنسبة 30.18 في المائة مقارنة مع 4317 سجلا تم تسجيلها في نفس الفترة من العام 2020.

وأشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار فى عمان وفقاً لما ذكرته صحيفة الرؤية إلى أن السجلات التجارية المسجلة حسب الأشكال القانونية في الربع الأول من العام الحالي التي شهدت ارتفاعا تمثل في تاجر فرد وشركة محدودة المسؤولية وشركة الشخص الواحد والأعمال التجارية المنزلية والباعة المتجولين، حيث يعود هذا الارتفاع في هذه السجلات إلى عدة أسباب والتي منها توجه المستثمرين نحو استخدام الخدمات الإلكترونية الذاتية واستغلال مزايا الخدمات الحكومية الإلكترونية.

وأوضحت دائرة الإحصاء بالوزارة بأن السجلات التجارية المسجلة تمثلت في 3006 سجلات لتاجر فرد تم تسجيلها في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 2257 سجلاً تم تسجيلها في الربع الأول من2020م، وتسجيل 1099 سجلاً لشركات محدودة المسؤولية، مقارنة مع 919 سجلاً تم تسجيلها في الربع الأول من العام الماضي، و955 سجلاً لشركات الشخص الواحد تم تسجيلها في الربع الأول من2021م مقارنة مع 666 سجلاً مسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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علماً بأنَّ البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" تعد من أفضل الأنظمة عالمياً فيما يخص التسجيل التجاري فهو نظام ذكي ومبتكر في عملية التسجيل والمتابعة والقدرة على توصيل كافة البيانات والإحصائيات عن حركة التسجيل التجاري في السلطنة للمسؤولين ومتخذي القرار من خلال نافذة واحدة. كما توجه الوزارة الدعوة للمستثمرين إلى الالتزام بالقوانين والتعاون مع الجهات الحكومية للحد من التجارة المستترة.

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