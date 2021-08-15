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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص 5 سيارات داخل السوق الكويتي لـ موديلات 2021| صور

ارخص 5 سيارات داخل
ارخص 5 سيارات داخل السوق الكويتي لـ موديلات 2021

يشكل عامل السعر أهمية كبيرة داخل المعادلة الشرائية للـ "سيارات"، بينما يحتوي السوق الكويتي على باقة من الإصدارات المتنوعة و التي تناسب شريحة كبيرة من محبي عالم السيارات، سواء كانت من ناحية التجهيزات المطروحة، أو من الناحية السعرية.

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باقة 5 آلاف دينار .. أبرز 5 سيارات من هذه الفئة داخل السوق الكويتي لـ موديلات 2021|صور

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البل" الاخباري قائمة بـ ارخص 5 سيارات داخل السوق الكويتي لـ موديلات 2021.

1 - سوزوكي بالينو موديل 2021 

 

تعتمد السيارة سوزوكي بالينو موديل 2021 على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1400 سي سي، بقوة 91 حصان، و 130 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 170 كيلومتر في الساعة، بينما تتسمد أوامر التسارع من ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء يدفع السيارة عبر منظومة الجر الامامي.

 

و يبلغ سعر السيارة سوزوكي بالينو موديل 2021 بقيمة قدرها 3500 دينار كويتي.

2 - شيري اريزو 3 موديل 2021 

 

زودت السيارة شيري اريزو 3 موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة107 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 140 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 175 كيلومتر في الساعة، و بهذه القدرات تتسارع من 0 لـ 100 كم خلال 13 ثانية.

 

و تأتي السيارة شيري اريزو 3 موديل 2021 بقيمة قدرها 3 الاف دينار كويتي.

3 - شيري تيجو 2 موديل 2021 

 

تتمتع السيارة بمحرك 4 سليندر، يستطيع أن يولد قوة قدرها 106 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 135 نيوتن/متر، مع علبة تروس اوتوماتيكية الأداء، وبسرعة قصوى تصل إلى 160 كيلومتر في الساعة.

 

و تقدم السيارة شيري تيجو 2 موديل 2021 عبر فئة واحدة من التجهيز و بقيمة قدرها 3.900 دينار كويتي.

4 - جيلي إمجراند 7 موديل 2021 

دعمت السيارة جيلي إمجراند 7 موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1800 سي سي، بقوة 133 حصان، و 170 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 177 كيلومتر في الساعة، و بهذه الإمكانيات الفنية تنطلق السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 12.8 ثانية. 

 

و يتراوح سعر السيارة جيلي إمجراند 7 موديل 2021 بين 3500 دينار و 4500 دينار كويتي.

5 - كيا بيكانتو موديل 2021 

 

تأتي السيارة كيا بيكانتو موديل 2021 بمحرك 4 سيلندر، سعة 1200 سي سي، قادر على انتاج قوة قدرها 84 حصان، مع 122 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تصل السرعة قصوى لـ 161 كيلومتر في الساعة، و من خلال تلك القدرات الفنية تتسارع من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة.

 

و تبدأ أسعار السيارة كيا بيكانتو موديل 2021 داخل السوق الكويتي بين 3.600 دينار و 4200 دينار.

سيارات السيارة موديل 2021 اريزو 3 تيجو 2 إمجراند 7 بيكانتو

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