5 سيارات جبارة موديل 2021 فى مصر بأسعار مناسبة | صور

مثلما يبحث الكثيرون عن اقتناء سيارة مناسبة و بميزانية معقولة، هناك فئة ليست بالقليلة هدفها الرئيسي المحرك الجبار الذى يوفر أفضل أداء على الطريق، و من هنا تبدأ عملية البحث عن افضل سيارة تنطبق عليها هذا المواصفات.

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري قائمة من 5 سيارات ذات محركات جبار و بأسعار معقولة فى السوق المصري، موديلات 2021.

1 ـ بى ام دبليو 320

تعتمد سيارة بى ام دبليو 320 موديل 2021 على منظومة الدفع الخلفى، من خلال محرك 4 سلندر سعة 1998 سي سي، بقوة 184 حصان، وبعزم أقصاى للدوران 290 نيوتن.متر، متصلة بناقل حركة اوتوماتيكي بعدد 7 ناقلات ، بالإضافة إلي أن سرعتها القصوي هي 235 كيلو متر في الساعة.

تمتاز سيارة بى ام دبليو 320 موديل 2021 بشاشة تعمل باللمس مقاس 8.8 بوصة، تعمل أيضاً ببرنامج iDrive، كما يمكنك تخصيص قوائم ورموز معينة على الشاشات، بالإضافة إلى نظام أبل كار بلاي.

سعر سيارة بى ام دبليو 320 موديل 2021 فى مصر:

الفئة الأولى EXCLUSIVE بسعر 900 ألف جنيه.

الفئة الثانية LUXURY بسعر 950 ألف جنيه.

2 ـ أودى A4

تتمتع سيارة أودى A4 موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي، بقوة 190 حصان، و عزم دوران 320 نيوتن متر، وتنقل القوة لعجلات السيارة في الأمام بناقل حركة استبترونيك 7 سرعات، ويمكنها من التسارع إلي 100 كم في الساعة في 7.5 ثانية، و يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات.

وشملت سيارة أودى A4 عديد من المعلومات والترفيه القياسية، من أبرزها شاشة تعمل باللمس مقاس 10.1 بوصة ، ونظام آبل كار بلاي اللاسلكي ، و أند رويد أوتو ، و بلوتوث ، ومخرجين USB ، وراديو HD ، ونظام صوتي مع 10 مكبرات صوت، ونظام ملاحة.

سعر سيارة أودى A4 موديل 2021 فى مصر:

الفئة الأولى LUXURY بسعر 820 ألف جنيه.

الفئة الثانية SPORT بسعر 880 ألف جنيه.

3 ـ سكودا اوكتافيا VRS

يأتي محرك سكودا باسم RS وهو من نوع TSI سعة 2000 سي سي تيربو، ويمكنه إخراج قوة قدرها 245 حصان، عزم أقصى للدوران 370 نيوتن .متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك، وتعتمد بذات الدفع الامامى مثل شقيقتها، ولكن يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، في 6.7 ثانية.

وتاتي بمصابيح أمامية بتقنية LED مع وظيفة AFS وضوء ترحيبي، ومصابيح خلفية بتقنية Full LED مع رسوم متحركة وتصميم إضاءة خاص، وحزمة الإضاءة المحيطة، كما زودت بشنطة كهربائية بالإضافة إلى قمرة القيادة الافتراضية.

تاتي سيارة سكودا موديل RS 2021 بسعر 660 ألف جنيه.

4 ـ ألفا روميو جوليا

حصلت السيارة ألفا روميو جوليا 2021 على محرك 4 سلندر، بسعة 2000 سي سي، قادر على اخراج قوة 201 حصان، مع 300 نيوتن.متر من عزم الدوران، وتتسارع من 0 الى 100 كم فى غضون 5.2 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 238 كيلومتر.

دعمت ألفا روميو جوليا 2021 بخاصية الركن الذكي، و مستشعرات خلفية لسهولة الاصطفاف مدعومة بكاميرا، و زر إيقاف و تفعيل المحرك، وبها نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، و برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، مع خاصية متابعة ضغط الإطارات، و خاصية النقط العمياء.

أسعار الفاروميو جوليا موديل 2021 فى مصر:

الفئة الأولى BASE بسعر 450 ألف جنيه.

الفئة الثانية SUPER بسعر 500 ألف جنيه.

الفئة الثالثة VELOCE بسعر 650 ألف جنيه.

5 ـ سيات ليون كوبرا

حملت سيارة سيات ليون كوبرا موديل 2021 محرك 4 سلندر، بسعة 2000 سي سي TSI تيربو بقوة 290 حصان، و عزم دوران 350 نيوتن متر بنظام الجر الأمامي، تتسارع من الثبات إلي 100 كم في الساعة خلال 5.7 ثانية، و تصل السرعة القصوى إلي 250 كم في الساعة.

دعمت سيارة سيات ليون كوبرا موديل 2021 بتطعيمات الكروم الداكنة في إطارات الشبكة الأمامية والجناح الأمامي والمرايا الجانبية لتعطي انطباعا بالجرأة والأناقة، و من الخلف جاءت بمصابيح "LED" الخلفية التي تغطي عرض السيارة بالكامل، مع فوهات العادم.

طرحت سيارة سيات ليون كوبرا موديل 2021 بفئة واحدة 2000 CC تربو بسعر589 ألف جنيه مصرى.