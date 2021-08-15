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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بتصميم أكثر قوة.. لامبورجيني تكشف الستار عن نسختها الجديدة

بتصميم اكثر عدوانية
بتصميم اكثر عدوانية .. لامبورجيني تكشف الستار عن نسختها الجد

استطاعت شركة لامبورجيني الإيطالية أن تسطر اسمها بأحرف من ذهب، وسط محبي عالم السرعة و الانطلاق، حيث تمكنت أن تقدم باقة متنوعة من الإصدارات القوية، والتي تتسم بالقدرة على التسارع، إلى جانب التصميمات الرياضية مع عناصر الانسيابية، و التي تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالإضافة إلى التقنيات الميكانيكية المستخدمة.

أبهرت لامبورجيني متابعيها عبر نسختها الجديدة و التي تحمل اسم كونتاش LPI 800-4، و تعد هذه النسخة تكريمًا لأيقونتها الفريدة كونتاش، و التي اعتمدت على محرك مكون من 12 اسطوانة، مع قدرات هجينة  بقوة 48 فولت، بالإضافة إلى مكثف سوبركباسيتور توفر 780.

و لكن السيارة كونتاش LPI 800-4 جاءت بمحرك V12 أيضا، مع قدرات تكنولوجية هجينة، قادر على انتاج قوة اجمالية قدرها 814 حصان، و محرك الوحدة الحرارية الذي يستطيع أن ينتج قوة قدرها  780 حصان، مع ناقل حركة يدفع السيارة عبر منظومة الجر الكلي للعجلات.

و من خلال هذه القدرات الفنية تتمكن لامبورجيني كونتاش LPI 800-4 أن تنطلق من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 200 كم/ساعة خلال فترة زمنية قدرها 8.6 ثانية ، مع سرعة قصوى تقدر بـ 355 كيلومتر في الساعة، بينما تستطيع أيضا أن تتسارع من وضع الاستعداد 0 حتى سرعة 100 كيلومتر/الساعة في غضون 2.8 ثانية فقط.

اطلالة كونتاش LPI 800-4

تأتي السيارة بتصميم مبهر يعتمد على مصابيح أمامية عدوانية المظهر، مع مقدمة مدببة، و نشار امامي متعدد الفتحات الهوائية، بالإضافة إلى موجات جانبية تضيف لمسة فنية،  كما تضم انابيب عادم مزدوجة و رباعية الأداء، بينما ترتكز على عجلات كبيرة الحجم ذات جنوط معدنية تتخذ تصمم النجمة المتشعبة الاضلاع، إلى جانب مقاعد رياضية فاخرة باللون الأحمر، و مقصورة داخلية تحمل الكثير من المفاهيم التكنولوجية.

لامبورجيني كونتاش كونتاش LPI 800-4 LPI 800-4 شركة لامبورجيني

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