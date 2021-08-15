بتصميم أكثر قوة.. لامبورجيني تكشف الستار عن نسختها الجديدة

استطاعت شركة لامبورجيني الإيطالية أن تسطر اسمها بأحرف من ذهب، وسط محبي عالم السرعة و الانطلاق، حيث تمكنت أن تقدم باقة متنوعة من الإصدارات القوية، والتي تتسم بالقدرة على التسارع، إلى جانب التصميمات الرياضية مع عناصر الانسيابية، و التي تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالإضافة إلى التقنيات الميكانيكية المستخدمة.

أبهرت لامبورجيني متابعيها عبر نسختها الجديدة و التي تحمل اسم كونتاش LPI 800-4، و تعد هذه النسخة تكريمًا لأيقونتها الفريدة كونتاش، و التي اعتمدت على محرك مكون من 12 اسطوانة، مع قدرات هجينة بقوة 48 فولت، بالإضافة إلى مكثف سوبركباسيتور توفر 780.

و لكن السيارة كونتاش LPI 800-4 جاءت بمحرك V12 أيضا، مع قدرات تكنولوجية هجينة، قادر على انتاج قوة اجمالية قدرها 814 حصان، و محرك الوحدة الحرارية الذي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 780 حصان، مع ناقل حركة يدفع السيارة عبر منظومة الجر الكلي للعجلات.

و من خلال هذه القدرات الفنية تتمكن لامبورجيني كونتاش LPI 800-4 أن تنطلق من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 200 كم/ساعة خلال فترة زمنية قدرها 8.6 ثانية ، مع سرعة قصوى تقدر بـ 355 كيلومتر في الساعة، بينما تستطيع أيضا أن تتسارع من وضع الاستعداد 0 حتى سرعة 100 كيلومتر/الساعة في غضون 2.8 ثانية فقط.

اطلالة كونتاش LPI 800-4

تأتي السيارة بتصميم مبهر يعتمد على مصابيح أمامية عدوانية المظهر، مع مقدمة مدببة، و نشار امامي متعدد الفتحات الهوائية، بالإضافة إلى موجات جانبية تضيف لمسة فنية، كما تضم انابيب عادم مزدوجة و رباعية الأداء، بينما ترتكز على عجلات كبيرة الحجم ذات جنوط معدنية تتخذ تصمم النجمة المتشعبة الاضلاع، إلى جانب مقاعد رياضية فاخرة باللون الأحمر، و مقصورة داخلية تحمل الكثير من المفاهيم التكنولوجية.