استشاري يكشف أسباب التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة

كشف هاني سويلم أستاذ الموارد المائية والتنمية المستدامة، سبب التغيرات المناخية خلال الفترة الأخيرة.

وقال سويلم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"،:" سبب التغيرات المناخية الأخيرة وارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض هو انبعثات ثاني أكسيد الكربون".

وتابع : " تركيا، واليونان، وقبرص، وتونس، والجزائر، كلها حدث فيها حرائق ومعناها أن هناك جفاف ودرجات حرارة عالية لم تشهدها منذ 30 سنة وبتالي أي شرارة نار في منطقة الغابات ينتج عنها حرائق ولا نستطيع أن نقول عنها مفتعلة لأن هناك بعض أخطاء بشرية وكذلك ساعدت سرعة الرياح على انتشارها".



وأشار إلى أن منطقة البحر المتوسط دخلت ضمن حرائق الغابات ورأينا أمطار بشكل لم نشهده من قبل وكذلك الحرائق فالتغير المناخي واضح وحقيقي وليس مسئولية دولة ولكن مسئولية العالم كله.



ولا تزال أزمة التغيرات المناخية تطل برأسها ولا يزال الوضع يزداد سوءا بعد سوء، حيث ارتفعت درجات لـ تسجل أرقاما قياسية وغير مسبوقة في مناطق مختلفة من العالم.

فبين عشية وضحاها بات العالم يواجه كوارث وأزمات حال استمرارها أكثر من ذلك سوف تؤدي إلى هلاك الملايين من البشر، بل قد تؤدي إلى فناء الكوكب بمن عليه من بشر وحجر.

التغيرات المناخية ألقت بظلالها على كوكبنا، وأصبحنا كل يوم على موعد مع حرائق تلتهم آلاف الهكتارات من الأراضي وفيضانات مدمرة تأخذ في وجهها الأخضر واليابس، تزيل الحجر قبل البشر.

تخوف كبير يسيطر على العالم أجمع من تفاقم التغيرات المناخية بعد أن نشرت لجنة المناخ بالأمم المتحدة تقريرا تقول فيه أن «غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي مرتفعة بما يكفي لضمان اضطراب المناخ لـ عشرات إن لم يكن لمئات السنين».

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يتساءل فيه كثير من المصريين عن تأثير التغيرات المناخية المتوقعة على مصر، ومدى تأثر البلاد بها، في ظل مخاوف من غرق أجزاء من الدلتا، وتهديد التنوع البيولوجي في مصر والعالم؟.

أرقام قياسية في درجات الحرارة

وفي هذا الصدد، تقول الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن «التغيرات المناخية أثرت على العالم وليس مصر وحدها، وهناك بعض المناطق التي تتعرض للأمطار والفيضانات والسيول، فيما توجد مناطق أخرى تتعرض للتصحر، وبعضها يتعرض للحرائق مثل تركيا والجزائر واليونان».

وأشارت «شاكر» في تصريحات لـ«صدى البلد»، إلى أن «العالم يشهد في العام الجاري 2021 ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة، حيث سجلت درجات الحرارة في كندا 50 درجة مئوية، واليونان 47 درجة، والكويت 54 درجة، والجزائر 49 درجة»، مؤكدة أن «الارتفاعات في درجات الحرارة كبيرة والأرقام غير مسبوقة وهو ما نتج عنه حرائق هائلة».