مليار دولار تأمين.. تفاصيل عرض مقتنيات رمسيس وذهب الفراعنة في أمريكا.. فيديو

قال الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن معرض رمسيس أحد المعارض المهمة جدا التي اتقفنا عليها مع الجانب الأمريكي، مؤكدا أن افتتاح المعرض في أمريكا سيكون يوم 22 نوفمبر.

وأضاف عثمان خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" على القناة "الأولي المصرية"، أن معرض رمسيس سيظل في أمريكا لمدة 6 أشهر وبعد إقامته في أمريكا 6 شهور وبعدها إلى فرنسا وبعدها إلى أستراليا.

وأوضح عثمان أن الجانب المصري قبل الموافقة علي إقامة أي معرض، يطلع على أماكن عرض قطع رمسيس الأثرية في الدول التي سيقام بها المعرض من أجل التعرف على بيئة وأمان المكان .



وتابع أن القيمة التأمينية لمقتنيات رمسيس وصلت إلى مليار دولار، ويتم وضع التأمين بناء على قيم تأمينية عالمية وكل قطعة أثرية، مصرية لها قيمة تقديرية وتتزايد مع الوقت.



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فى ختام زيارة ناجحة.. تعاون مصرى – روسى بمجال المتاحف

التقي مديرو المتاحف الروسية مع مديرى المتاحف المصرية على رأسهم الدكتور"مؤمن عثمان" رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار و "سلوى عثمان" رئيس قطاع المتاحف بوزارة الثقافة، فى اطار فعاليات عام مصر – روسيا الذى تم افتتاحه فى 18 يونيو الجارى، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، و الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والتي نظمها المركز الثقافى الروسى على مسرح تشايكوفسكى.



بدأ اللقاء بافتتاح نائب وزير الثقافة الروسية "أولجا ياريلوفا" للمعرض المتنقل لمتحف الدولة لتاريخ الأدب الروسي، الذي يعرض معالم المراحل الرئيسية في حياة الكاتب إيفان بونين بما في ذلك رحلاته المتكررة إلى مصر.



وفى كلمتها، قدمت الشكر لوزارة الخارجية المصرية ووزارة الثقافة المصرية، على التنظيم المتميز والاستقبال الدافئ للوفد الروسى الكبير.

وتمنت "ياريلوفا" التوفيق لمسئولى المتاحف المصرية والروسية للوصول لاتفاقيات جديدة قادرة على بناء علاقات ممتدة لمزيد من التعاون المشترك.



وأضافت أن إرث العام الإنساني الروسي- المصري سيكون منصة انطلاق رائعة لتنفيذ أجرأ المبادرات الثنائية، مؤكدة أن مجال المتاحف والمكتبات هما أكثر المجالات الواعدة.



كما صرحت "اولجا فاسيليفا" رئيسة قسم الحضارة الشرقية بمتحف بوشكين، أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة التطور الكبير الذى طرأ على نظام المتاحف فى روسيا والتكنولوجيا التى ساهمت فى تطوير قطاع الترميم، مما عزز من قوة منظومة المتاحف.



من جانبه أكد الدكتور "مؤمن عثمان" أن المتاحف المصرية على استعداد تام للتعاون مع الجانب الروسى فى مجال المتاحف، سواء فى مجال التكنولوجيا المتقدمة للحفاظ على التراث والمقتنيات الأثرية وكذلك الترميم أو من ناحية التأمين المتحفى والاستفادة من الخبرات الروسية فى هذا المجال.

وفى ختام المباحثات والتي تخللها عرضاً للفيلم الروائى "مذكرات زوجته" عن حياة الاديب الروسى ايفان بونين، صرح "شريف جاد" مدير النشاط الثقافى بالمركز الروسى أن العلاقات المصرية الروسية الرسمية الممتدة لـ 77 عاماً تشهد اليوم لقاءاً غير مسبوق فى الحوار بين مسئولى البلدين للتعاون فى مجال المتاحف وهو ما يسمح لى أن أطلق عليكم لقب "الأوائل" وسوف يذكر التاريخ أنكم فتحتم الطريق للتعاون بين البلدين فى مجال المتاحف، وعلينا أن نكتشف المزيد عن تاريخنا المشترك، فاليوم تحدثت "ناتاليا بولينوفا" عن جدها الفنان الكبير الذى أسس متحفاً يضم مقتنيات من مصر أثناء زيارته لها، كما يوجد لدينا ايقونات اصلية للفنان الروسى ايفان بيليبين الذى عاش فى مصر من عام 1920-1925، وأكد "جاد" على اهمية التعاون بين المتاحف واتاحة الفرصة للجمهور فى البلدين لمشاهدتها اونلاين، وفى نهاية اللقاء قام الوفد الروسى بتسليم "جاد" كاتالوجات المتاحف الروسية اهداء لمكتبة المركز.

