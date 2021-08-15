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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض فيلم "حبيبة" في سينما الهناجر.. اليوم

فيلم حبيبة
فيلم حبيبة

تعرض قاعة سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية فيلم حبيبة غدا، ضمن فعاليات المهرجان القومي للسينما المصرية الدورة الـ 23 .

ويهدي المهرجان القومى للسينما دورته  الـ 23  هذا العام لروح المخرج الراحل سمير سيف وافتتحته وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم مطلع  شهر مارس الماضي بخشبة مسرح الجمهورية بعابدين وبرعاية صندوق التنمية الثقافية برئاسة د.فتحى عبد الوهاب وتنظيم من إيمان عقيل وأحمد صلاح ومحمد البنان ،وتختتم عروض الأفلام غدا الأحد بعدأن استمرت على مدار ثلاثة أشهر.

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وأوضح السيناريست إيهاب الشريف، مؤلف  الفيلم في تصريح له  أن   مدته ٣٠ دقيقة وهو يسلط الضوء على قضية التنمر عبر شخصية ماهر الكفيف ويعيش بالريف مع زوجته وطفلته حبيبة وتتصاعد الأحداث عندما تتمرد الزوجة على حياة زوجها الكفيف إلا أنه عندما يفجعهما القدر في ابنتيهما حبيبة، متمنيا أن يستمر الحال على ما هو عليه.

فيلم حبيبة  بطولة جيجي حامد. دميانه اسحق .ايمن عطا .امل مهنا.عبد الله مهنا. نانسي ايمن عطا. احمد عبد الله.  جومانه ايمن عطا. ميلاد عبد المسيح.احمد بهجت - آسيا - قدري الدسوقي. هاني ابو السعود.نبيل نبيل.تايب رشدي. حسن مرسال ،ومونتاج ومدير تصوير محمد  سامو وتصوير جوزيف نجيب.  سيناريو  إيهاب الشريف إخراج عمرو الكاشف..  تقام عروض الافلام مجانا للجمهور والنقاد.

إيناس عبد الدايم وزير الثقافة دار الأوبرا صندوق التنمية الثقافية المخرج الراحل دلال عبد العزيز المهرجان القومي المركز القومي للسينما فتحي عبد الوهاب

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