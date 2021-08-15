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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مهددا بضربة عسكرية .. بايدن يقرر زيادة عدد القوات الأمريكية في أفغانستان

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" اليوم الأحد، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر برفع عدد القوات الأمريكية المرسلة إلى أفغانستان لمساعدة القوات على الانسحاب.

وسمح الرئيس الأمريكي جو بايدن بإرسال 1000 جندي أمريكي إضافي إلى أفغانستان، مما رفع عدد القوات الأمريكية إلى ما يقرب من 5000جندي لضمان ما أسماه بايدن "انسحابًا منظمًا وآمنًا للأفراد الأمريكيين وحلفائهم".

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وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لن يورث الحرب في أفغانستان إلى الرئيس الأمريكي المقبل.

وحذر بايدن حركة طالبان الإرهابية من رد عسكري سريع وقوي في حال أقدمت على هجوم ضد المصالح الأمريكية في أفغانستان.

عكس قرار اللحظة الأخيرة بإعادة إدخال آلاف القوات الأمريكية إلى أفغانستان الحالة الأمنية المتردية حيث سيطرت طالبان على عدة مدن أفغانية في غضون أيام قليلة. كما أثارت الحاجة إلى مزيد من القوات تساؤلات حول ما إذا كان بايدن سيفي بالموعد النهائي المحدد في 31 أغسطس لسحب القوات القتالية بالكامل.

في بيان يوم السبت، لم يشرح بايدن قرار الـ 5000 جندي، الذين قال إنه تم نشرهم. لكن مسؤولا دفاعيا قال في بيان إعلامي إن الرئيس وافق على توصية وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بأن تساعد الكتيبة الرئيسية من فريق اللواء القتالي 82 المحمول جوا في سحب موظفي وزارة الخارجية.

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