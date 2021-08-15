رسالة غامضة من زينة في أحدث ظهور لها من الجيم

شاركت الفنانة زينة جمهورها بأحدث ظهور لها من الجيم، ونشرت مجموعة صور جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت معلقة من خلال صورها:"لقد استهلكت 💯 ٪؜ 💯 من باقة الثبات الانفعالي ….وحولت علي باقة خليها مفاجاءة 😑مين معايا ؟؟".

وفي سياق آخر، قضت محكمة الأمور الوقتية بمدينة نصر المنعقدة بالحي السابع ، برفض طلب الفنان احمد عز بنقل أطفاله التوأم من مدرسه لأخرى .

وقدم المحامي معتز الدكر محامي الفنانه زينه، ١٠ حوافظ ومستندات تحوي علي احكام المصاريف المدرسية منذ عام ٢٠١٧حتي الان ، والتي أصبحت فيها الأحكام نعائية وباته.

كما قدم دفاع الفنانه زينة ، حافظة بها صور من تحريات اعمال الفنان احمد عز السينمائية والمسرحيات التي يتقاضي فيها مبلغ ٢١ مليون و٧٠٠ الف جنيه من احدى الشركات.

وأكد دفاع الفنانة زينة ل صدي البلد أنه قدم صورة من مسرحية علاء الدين والتي يتقاضى فيها الفنان احمد عز مبلغ مليون دولار، كما تم الدفع خلال انعقاد الجلسة بمحكمة اسرة مدينة نصر بعدم جواز نظر الأمر الوقف لسابقة الفصل فيه .

وكان محامي الفنان أحمد عز طلب من محكمة الأمور الوقتية بمدينة نصر، تحويل نجليه من المدرسة البريطانية إلى "فيوتشر".

وكانت ألزمت محكمة أسرة مدينة نصر الفنان أحمد عز بدفع مصروفات دراسية للتوأم عز الدين وزين الدين.

صدى البلد يوضح ماذا يفعله الفنان أحمد عز بعد إلزامه بدفع مصاريف توأمه وما هي الخطوات القانونية التي يجب أن يتبعها الفترة المقبلة.

وأوضح أحمد عبد القادر المحامي بالنقض، أن الفنان أحمد عز له الحق في تقديم طعن على الحكم، موضحاً أن الطعن على الحكم لا يوقف الحكم نفسه الصادر من محكمة استئناف أسرة مدينة نصر المنعقدة بالتجمع الخامس، بإلزامه بدفع المصاريف ولكن يتم النظر في القصور وخلل طلبات الدفاع إن وجد، ولكن في الغالب هذه الطعون يتم رفضها.

وقال إن الحكم الصادر من محكمة استئناف أسرة مدينة نصر المنعقدة بالتجمع الخامس ، الخاص بإلزامه بدفع مصاريف المدرسية لتوأمة أصبح نهائيا، بصفته حكم استئناف لان الطعن عليه يكون عن طريق النقض وطعن النقض لا يوقف تنفيذ الحكم.

