مصادرة 100 شيشة في حملة بـ إبشواي الفيوم

قاد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، حملة مكبرة بمركز ابشواي لمتابعة الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق المحددة.

قال مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي، إن الحملة المسائية أسفرت عن مصادرة ١٠٨ شيش وإلزام المحلات بالغلق في المواعيد المحددة والورش الصناعية والمحلات التجارية ما عدا المستثناة بقرارات رئاسة مجلس الوزراء.

ووجه المهندس محمد موسي نائب رئيس المركز والمهندس خليفة روبي رئيس قسم الاشغالات بالوحدة لتنفيذ الحملة المكبرة بالتعاون مع قوات الأمن من مركز شرطة ابشواي بقيادة العميد خالد حسن مأمور مركز الشرطة والقوات المرافقة.



وتهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي بالمواطنين أصحاب المحلات والورش والمقاهي والمطاعم الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب وقوعهم تحت طائلة القانون.

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