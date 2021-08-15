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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصادرة 100 شيشة في حملة بـ إبشواي الفيوم

نائب محافظ الفيوم
نائب محافظ الفيوم أثناء الحملة المسائية بمركز أبشواى

قاد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، حملة مكبرة بمركز ابشواي لمتابعة الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق المحددة.

قال مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي، إن الحملة المسائية أسفرت عن مصادرة ١٠٨ شيش وإلزام المحلات بالغلق في المواعيد المحددة والورش الصناعية والمحلات التجارية ما عدا المستثناة بقرارات رئاسة مجلس الوزراء.

ووجه المهندس محمد موسي نائب رئيس المركز والمهندس خليفة روبي رئيس قسم الاشغالات بالوحدة  لتنفيذ الحملة المكبرة بالتعاون مع قوات الأمن من مركز شرطة ابشواي بقيادة العميد خالد حسن مأمور مركز الشرطة والقوات المرافقة.


وتهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي بالمواطنين أصحاب المحلات والورش والمقاهي والمطاعم الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب وقوعهم تحت طائلة القانون.

 

 

 

 

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أبشواي 108 شيشه مركز أبشواى

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