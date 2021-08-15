رضا عبد العال يعلق على شائعات تفويت الإسماعيلي أمام الزمالك

أشاد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق بأداء لاعبي النادي الأهلي خلال مباراة إنبي مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري العام، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق : الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام إنبي واستحق الفوز وحصد النقاط الثلاث ، كما أن لاعبي المارد الأحمر صالحوا الجماهير بعد التعادل أمام الإسماعيلي الجولة الماضية بهدف لمثله ، فالجمهور الأحمر لا يقبل إلا بتحقيق الانتصارات .

واختتم عبد العال : أرفض مبدأ '' تفويت المباريات '' فكل ما يثار حول اتهام لاعبي الإسماعيلي والجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال '' بالتهاون '' أمر لا يصح تداوله ، فالإسماعيلي فريق كبير ويلعب من أجل تحسين موقعه في جدول الدوري العام ، كما أن إيهاب جلال مدير فني متميز وأحدث طفرة كبيرة منذ قدومه إلى تدريب الدراويش ويلعب دائماً من أجل تحقيق الإنتصارات .

الأهلي يفوز علي انبي ويواصل ملاحقة الزمالك في الصدارة

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إنبي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد الأهلي we السلام ضمن منافسات الدوري الممتاز.

سيطر الأهلي على المباراة من بدايتها إلى نهايتها، ونجح في هز شباك إنبي مع الدقيقة الثانية بهدف حمل توقيع والتر بواليا، وأضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 28 من تمريرة محمود كهربا الرائعة.

وكاد الأهلي يهز شباك إنبي بالهدف الثالث في العديد من الفرص السهلة التي لم تكتمل، ولم يكتب لها النهاية السعيدة نتيجة لعدم التوفيق ولعدم إتقان اللمسة الأخيرة.



وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 68 ويستمر في احتلال المركزالثاني، بينما يتجمد رصيد انبي عند النقطة 39 محتلاً المركز السابع.



وتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 70 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 68 نقطة.