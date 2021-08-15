موسيماني يرد على تصريحات مدرب الزمالك بشأن مباريات الأهلي القادمة

أبدى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، سعادته بالفوز على إنبي بثنائية نظيفة، أمس السبت، في الجولة 30 للدوري المصري الممتاز.

وقال موسيماني عقب المباراة: "حافظنا على نظافة شباكنا في مباراة الليلة، وسجلنا الهدف الثاني بعد التقدم مبكر، حتى لا يتكرر سيناريو بعض اللقاءات الأخرى، وآخرها مباراة الإسماعيلي الذي سجل التعادل من لعبة واحدة فقط".

وأكد مدرب الأهلي: "المباريات صعبة وقوية ويجب احترام المنافسين، والفريق لا يعاني من مشاكل دفاعية ولكنه يسعى لتسجيل الأهداف وهو ما يجعل هناك بعض المساحات الدفاعية".

وأوضح موسيماني: "لا أحب الحديث عن المنافس التقليدي الزمالك، ومنذ أن توليت قيادة الأهلي أحترم الزمالك وجميع المنافسين ولا أتحدث عنهم".

وتابع: "رغم أنني لا أتحدث عن الزمالك إلا أن المدرب السابق للزمالك تحدث عن الأهلي ولم أرد عليه، ولا أعلم هل تحدث باتريس كارتيرون المدرب الحالي للزمالك عن الأهلي من عدمه ولكن حال تحدث لن أرد عليه أيضا وكل تركيزي مع فريقي".

وزاد: "حسين الشحات لديه بعض الإجهاد وفضلنا إراحته، ونحاول وضع البدائل للإصابات والغيابات بسبب ضغط اللقاءات والتي أسفرت عن غياب لاعب مؤثر بقيمة محمد شريف".

وأتم بيتسو موسيماني صاحب الـ57 عامًا: "الفترة القادمة أصعب وعلينا العمل للفوز لتحقيق الفوز في جميع لقاءاتنا المتبقية بالدوري"

الأهلي يفوز علي انبي ويواصل ملاحقة الزمالك في الصدارة

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إنبي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد الأهلي we السلام ضمن منافسات الدوري الممتاز.

سيطر الأهلي على المباراة من بدايتها إلى نهايتها، ونجح في هز شباك إنبي مع الدقيقة الثانية بهدف حمل توقيع والتر بواليا، وأضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 28 من تمريرة محمود كهربا الرائعة.

وكاد الأهلي يهز شباك إنبي بالهدف الثالث في العديد من الفرص السهلة التي لم تكتمل، ولم يكتب لها النهاية السعيدة نتيجة لعدم التوفيق ولعدم إتقان اللمسة الأخيرة.



وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 68 ويستمر في احتلال المركزالثاني، بينما يتجمد رصيد انبي عند النقطة 39 محتلاً المركز السابع.



وتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 70 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 68 نقطة.

ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الـ30

انتهت أحداث الجولة الـ 30 من بطولة الدوري المصري منذ قليل، والتي جمعت بين كل من الزمالك والإسماعيلي وانتهت بنتيجة 2-0، والأهلي وإنبي 2-0، وسيراميكا كليوباترا وغزل المحلة 1-1.

وعقب انتهاء أحداث مباراة اليوم؛ نرصد لكم جدول ترتيب الدوري المصري والذي جاء كالتالي:

1- الزمالك 70 نقطة.

2- الأهلي 68 نقطة.

3- المصري البورسعيدي 49 نقطة.

4- بيراميدز 43 نقطة.

5- الاتحاد السكندري41 نقطة.

6- سموحة 41 نقطة.

7- إنبي 39 نقطة.

8- طلائع الجيش 38 نقطة.

9- مصر للمقاصة 37 نقطة.

10- الجونة 37 نقطة.

11- الاسماعيلي 37 نقطة.

12- سيراميكا كليوباترا 36 نقطة.

13- غزل المحلة 33 نقطة.

14- المقاولون العرب 32 نقطة.

15- البنك الأهلي 29 نقطة.

16- أسوان 27 نقطة.

17- وادي دجلة 24 نقطة.

18- الإنتاج الحربي 20 نقطة