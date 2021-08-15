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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رصاص اخترق الصهريج.. هذا ما كشفته التحقيقات الأولية في حادث انفجار عكار

انفجار عكار
انفجار عكار

كشف مصدر أمني في لبنان، أن التحقيقات الأولية لانفجارعكار أظهرت وجود رصاص اخترق الصهريج، مشيراً إلى أن التحقيقات ستكشف ما إذا كان هذا الانفجار سببه الرصاص أو حريق نتيجة إشعال ولاعة.

وحسب موقع "لبنان 24"، كان رئيس بلدية التليل جوزيف منصور قال إن انفجار عكار حدث بعد تدافع المواطنين للحصول على البنزين وقيام شخص بإشعال ولاعة، مشيراً إلى عدم وجود مفقودين من البلدة.

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وأدى انفجار خزان البنزين في بلدة التليل عكار فجرا، إلى وقوع عشرات الضحايا، وتم نقل المصابين الى مستشفيات عدة في عكار، طرابلس وبيروت، وسط حالة من التوتر، واستغاثة للتبرع بالدم.

وفي محصلة شبه نهائية، أعلن الصليب الأحمر اللبناني، اليوم الأحد، حصيلة إصابات ووفيات انفجار صهريج وقود في بلدة تليل في عكار شمالي لبنان.

وقال الصليب الأحمر اللبناني على حسابه بموقع تويتر، إن 20 فردا على الأقل قتلوا في انفجار صهريج وقود بمنطقة عكار في شمال لبنان.

وأضاف الصليب الأحمر أن 97 أصيبوا ونقلوا إلى مستشفى محلي وإنهم في حاجة ماسة لمتبرعين بالدم.

من جانبه، أكد مصدر أمني أن شهداء من المؤسسة العسكرية سقطوا في انفجار عكار.

ولا تزال ظروف وملابسات حدوث الانفجار غير واضحة بانتظار نتائج التحقيقات، والاستماع إلى إفادات المصابين الذين كانوا غالبيتهم ممن تجمعوا حول الخزان لتعبئة البنزين من المستودع.

وناشد الأمين العام للهيئة العليا لإغاثة اللواء الركن محمد خير، جميع الجمعيات والمنظمات الدولية العاملة في لبنان، تسليم ما توافر لديها من أدوية وأمصال ومستلزمات طبية خاصة بمعالجة الحروق من الدرجة الثانية والثالثة إلى مستشفيات عكار وطرابلس والتنسيق مع الهيئة العليا للإغاثة بهذا الخصوص على رقم الهاتف 70242363.

فيما أصدر رئيس الوزراء اللبناني المكلف بتشكيل الحكومة، نجيب ميقاتي، اليوم الأحد، بيانًا يتحدث فيه عن انفجار عكار.

وحسب موقع "لبنان 24"، قال ميقاتي: "ليل عكار الحزين أدمى قلوبنا جميعا على أبرياء سقطوا ضحية طمع مَنْ استغلوا أزمة المحروقات ليحققوا أرباحا غير مشروعة ويحرموا الناس من أبسط حقوقهم".

وأضاف: "ما حدث يستصرخ ضمائر الجميع للتعاون لإنقاذ اللبنانيين مما هم غارقون فيه من ويلات ونكبات وإهمال.. وإننا عازمون على المضي في العمل الدؤوب كي لا تبقى عكار لقمة سائغة للمحتكرين واصحاب الاطماع

ولفت: "رحم الله الضحايا ودعاؤنا الى الله ان يشفي الجرحى، ويبعد عن لبنان واللبنانيين المصائب والويلات".

ويعاني لبنان حاليا نقصا حادا في الوقود، وشهدت البلاد في الأيام الأخيرة حوادث خطف صهاريج. وأعلنت مستشفيات أنها تعاني من نقص الوقود وقد تضطر إلى الإغلاق.

وقال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري في تغريدة على تويتر إن "مجزرة عكار لا تختلف عن مجزرة المرفأ"، في إشارة إلى انفجار مرفأ بيروت العام الماضي داعيا المسؤولين اللبنانيين بمن فيهم الرئيس إلى تحمل المسؤولية والاستقالة.

وقال جبران باسيل، رئيس حزب التيار الوطني الحر، في تغريدة على تويتر "قلوبنا في هذه الليلة مع أهالي (منطقة) التليل وعكار".

لبنان انفجار عكار عكار صهريج رصاص

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