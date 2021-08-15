غريب الشكل..علماء يرصدون حوتا نادرًا قبالة كاليفورنيا.. صورة

شاهد العلماء سمكة حوت برتقالية براقة، وهي تنزلق في الماء، على عمق حوالي 6660 قدما تحت مستوى سطح البحر.

وعثر العلماء مؤخرًا على سمكة الحوت الغريبة الشكل قبالة كاليفورنيا على الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية.

صورة الحوت النادر

ونشر معهد أبحاث الأحياء المائية بخليج مونتيري، صورة للحوت النادر، إلى جانب تعليق، جاء فيه: «مع كل عملية غوص في أعماق البحار، نكتشف المزيد من الألغاز المرتبطة بهذه الأسماك».

ووفقًا لما نقلته صحيفة «الديلي ستار» البريطانية، يؤكد العلماء أن العمق الذي تعيش فيه الحيتان، يحول دون وصول الضوء إليها، الأمر الذي يصعّب عليهم تفسير تلوّن هذه الأسماك بمثل هذا اللون والذي يساعد في جعلها غير مرئية.

ملامح من حياة الحيتان

وتعيش الحيتان في أعماق البحار على مسافة تتراوح بين 4920 و6560 قدما تحت سطح البحر، إلا أن بعض التقارير العلمية تشير إلى إمكانية عيشها في عمق 11500 قدما.

ويعتقد العلماء أن الحيتان تهاجر لمسافة تصل إلى ألفي قدم تحت سطح البحر، لتتغذى مستفيدة من ضوء النجوم، وتتراجع إلى الأعماق مع اقتراب النهار.

صورة الحوت الغريب

سمكة غريبة بأسنان بشرية



وفي حالة من الذهول وقف رواد شاطئ أمريكي، أمام سمكة غريبة تمتلك أسنانًا تبدو بشرية بالكامل مما منحها ابتسامة مرعبة.

ووقعت السمكة في شباك الصياد، ناثان مارتن، الذي تفاجأ بأسنان بشرية متراصة على أعلى وأسفل فمه في شاطئ قبالة جزر أوتر بانكس بولاية كارولينا الشمالية.



وبحسب مجلة «ساينتفيك أمريكان» فإن السمكة التي بلغ وزنها 4 كجم، من نوع أسماك رأس الغنم، وهي أنواع تربي أسناناً تشبه الأسنان البشرية لأنها حيوانات آكلة للحوم.

ويبلغ وزن سمكة رأس الغنم عادة ما بين 2.5 و7 كجم، ويعود سبب زيادة وزنها لقواطعها القوية التي تسمح بالتهام الأسماك الأخرى، وتعيش على مدار العام في المياه الساحلية لولاية كارولينا الشمالية في شرق الولايات المتحدة.