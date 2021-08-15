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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سعال مستمر .. فتاة تكتشف أن قلبها في غير مكانه

فتاة تكتشف أن قلبها
فتاة تكتشف أن قلبها في مكان غير مكانه

شاركت فتاة لم تتعدى الـ 19 عامًا ، من عمرها قصتها الغريبة على تطبيق «تيك توك» حيث اكتشفت أن قلبها في غير مكانه بعد معاناتها من سعال مستمر لمدة شهرين ونصف.

 

وحسب ما ورد في صحيفة «ميرور» حاولت كلير ماك البالغة من العمر 19 عامًا من شيكاغو بالولايات المتحدة علاج السعال باستعمال بعض الأدوية في المنزل.

 

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كيف اكتشفت مرضها؟ 

 

واضطرت الفتاة بعد مرور شهر، إلى الذهاب إلى المستشفى للحصول على علاج لأنها أصابت نفسها عن طريق الخطأ بالأسلاك الشائكة، ثم قررت في الوقت نفسه فحص سعالها.

 

وقال الطبيب للفتاة الأمريكية، إنها مصابة بنوع من العدوى الرئوية على الأرجح ثم طلب منها إجراء أشعة سينية على الصدر، لكن كانت نتائج الفحص غير متوقعة تمامًا حيث علمت كلير أن قلبها ليس على اليسار، مثل معظم الأشخاص الآخرين، وإنما على اليمين.

 

واعتقدت الفتاة الأمريكية، أن الطبيب يمزج عندما أخبرها بأنها مصابة بحالة تسمي «دكستروكارديا» أو «القلب اليميني»، وعليها إبلاغ طبيبها المعالج بحالتها.

الفتاة وأشعتها 

الفتاة صدمت بالمرض 

وأضافت الفتاة أنه عندما عن هذا، ظللت تكرر قائلةً للطبيب: «هل أنت جاد؟.. لقد صدمت ولم أفهم لماذا اكتشفت هذا فقط في سن 19». 

 

ويولد أقل من واحد في المائة من الأشخاص بالقلب اليميني، وعادة لا تكون هذه الحالة مهددة للحياة.

 

وتساءل الكثيرون حول تلك الحالة، ومن بين الأسئلة التي وجهت إليها في التعليقات: «كيف فشل الأطباء في ملاحظة ذلك أثناء الفحوصات الروتينية؟ لسنوات عديدة، ألم تشعر أبدا أن قلبك ينبض على اليمين؟». 

 

وأضاف شخص آخر: «رائع، لأكون صادقا، هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها عن مثل هذا الشيء.. شيء مذهل»، واختتمت أخرى: «هذا ما يحدث عندما ما تذهب إلى طبيب ماهر». 

 

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