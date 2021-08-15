عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: تجميل كوبري المشاة وسور مترو جامعة حلوان

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال الجولة

زار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جامعة حلوان، اليوم، حيث كان فى استقباله د. ماجد نجم رئيس الجامعة.


وتفقد محافظ القاهرة خلال الزيارة عدد من المنشآت الجديدة الجارى إنشائها بالجامعة، كما بحث مع رئيس الجامعة التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنظيم الحركة المرورية أمام بوابة الجامعة خاصة فى فترة الدراسة، والتنسيق مع هيئة مترو الأنفاق لتجميل كوبرى المشاة وسور المترو.

مترو الأنفاق: تغييرات في مواعيد القطارات بـ 4 محطات.. تفاصيل


وأشاد محافظ القاهرة خلال الزيارة بالدور المجتمعى الذى تقوم به جامعة حلوان لخدمة البيئة المحيطة بها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للمحافظة خاصة فى مجال التجميل ورفع المستوى الثقافى للمواطنين والمشاركة فى المبادرات التى تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا .

IMG-20210815-WA0149
IMG-20210815-WA0149
IMG-20210815-WA0146
IMG-20210815-WA0146
IMG-20210815-WA0145
IMG-20210815-WA0145
IMG-20210815-WA0147
IMG-20210815-WA0147
IMG-20210815-WA0148
IMG-20210815-WA0148
القاهرة محافظ القاهرة جامعة حلوان الإدارة العامة لمرور القاهرة مترو الأنفاق

موضوعات متعلقة

محافظ القاهرة: 124 مليون جنيه تكلفة عدة مشروعات قومية بحي حلوان

ترشيحاتنا

نتيجة الثانوية العامة 2021| سجل بياناتك واعرف مجموعك على موقع «صدى البلد»

كلهن فتيات .. أوائل القسم الأدبي في نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

أفغانستان.. نزوح جماعي من كابول عقب اقتحام مقاتلي طالبان لأطرافها

التعليم: 79 ألف طالب أدوا امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية اليوم

نجاح التجربة التونسية في مصر.. معلول وساسي والجزيري أبرز الأسباب

عرض مستجدات ملف سد النهضة.. الرئيس السيسي يستقبل مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلص الدوري بدري.. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

دولة عربية تعاني من متحور دلتا.. ارتفاع جنوني في إصابات كورونا

خطوات حجز وحدات سكن لكل المصريين لمنخفضي ومتوسطي الدخل

5 أمراض غير متوقعة تصيبك عند البقاء في التكييف لفترات طويلة

طلب عاجل من روسيا بعد وصول طالبان لأبواب كابول

بين مزاعم التفويت وتعليلات الإرهاق.. هل تعمد الإسماعيلي الخسارة أمام الزمالك ؟

رضا عبد العال يعلق على شائعات تفويت الإسماعيلي أمام الزمالك

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

فيديو

في ذكرى وفاة شويكار.. كيف اكتشفت خيانة زوجها وتفاصيل حبها لفؤاد المهندس

مساحتها وموعد تسليمها.. كل ما تريد معرفته عن شقق الموظفين بمدينة بدر

الحياة الكريمة أهم.. ملخص كلمة السيسي في افتتاح مشروعات بدر

أشياء غير متوقعة.. 8 أعراض تشير إلى نقص فيتامين ب 12

المزيد

ساحة رأي

د.سلامة عمر يكتب: رسالتي في الماجستير

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

مصطفى الشيمى يكتب: قسمة مطولة

محمود البسيوني يكتب: جزء من الحقيقة

إسلام عوض يكتب: قصة طالبان والدور المرسوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

اﻟﻤﺰﻳﺪ