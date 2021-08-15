محافظ القاهرة: تجميل كوبري المشاة وسور مترو جامعة حلوان

زار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جامعة حلوان، اليوم، حيث كان فى استقباله د. ماجد نجم رئيس الجامعة.



وتفقد محافظ القاهرة خلال الزيارة عدد من المنشآت الجديدة الجارى إنشائها بالجامعة، كما بحث مع رئيس الجامعة التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنظيم الحركة المرورية أمام بوابة الجامعة خاصة فى فترة الدراسة، والتنسيق مع هيئة مترو الأنفاق لتجميل كوبرى المشاة وسور المترو.



وأشاد محافظ القاهرة خلال الزيارة بالدور المجتمعى الذى تقوم به جامعة حلوان لخدمة البيئة المحيطة بها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للمحافظة خاصة فى مجال التجميل ورفع المستوى الثقافى للمواطنين والمشاركة فى المبادرات التى تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا .

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