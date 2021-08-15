وكيل تعليم بورسعيد يشهد اختبارات المتقدمين لمدارس المتفوقين STEM

شهد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم في بورسعيد اليوم، اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة المتفوقين (STEM) وذلك بمركز التطوير التكنولوجى.

وأكد وكيل تعليم بورسعيد، أن الاختبارات الالكترونية للطلاب شملت مجالات الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية والذكاء العالمي IQ خلال ٣ فترات يوميا، مشيرا إلي أن الاختبارات بدأت اليوم ومستمرة حتى يوم ١٧ أغسطس الجارى، متمنيا التوفيق للطلاب.

وفى سياق آخر ترأس الدكتور نبوى باهى غرفة عمليات امتحانات الدور الثانى لشهادة الدبلومات الفنية ‏المنعقدة بديوان المديرية‎ ‎منذ أمس السبت 14 أغسطس وتنتهى يوم الثلاثاء 24 أغسطس الجارى‎ .‎

وقال وكيل الوزارة التربية و التعليم بمحافظة بورسعيد أن إمتحانات الدور الثانى لشهادة الدبلومات الفنية ببورسعيد منعقدة من خلال 3 لجان رئيسية مجمعة هى مدارس ‏بورسعيد الميكانيكية الصناعية العسكرية و بورسعيد الزخرفية الصناعية العسكرية و بورسعيد الثانوية الزراعية.‏

وأشار باهى إلى أن إجمالى عدد الطلاب الذين يؤدون جميع إمتحانات الدور الثانى بالمحافظة هو 948 طالبا وطالبة بينما إجمالى ‏حضور الطلاب الذين يؤدون إمتحانات اليوم هو 212 طالبا وطالبة مضيفا أن عدد الطلاب الغائبين عن أداء إمتحانات اليوم هو 3 ‏طلاب فقط.‏

ولفت الدكتور نبوى إلى أنه تم تطهير وتعقيم اللجان الإمتحانية لأستقبال أبنائنا الطلاب مؤكدا على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات ‏الإحترازية والوقائية وإرتداء الكمامات للطلاب والقائمين على أعمال الإمتحانات حرصا على صحة وسلامة الجميع.‏

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