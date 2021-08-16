استجابة لـ صدى البلد .. تطهير ترعة عاشور فى قرية كفر الشيخ سليم بالغربية .. صور

فى استجابة سريعة لما نشره "صدى البلد" حول قرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا محافظة الغربية من حالة الإهمال الترعة التى تعرضهم للأمراض تحت عنوان " الأراضي هتبور.. أهالي قرية كفر الشيخ سليم في طنطا يطالبون بتطهير ترعة عاشور " ، كلف الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية الأجهزة التنفيذية بمركز طنطا برفع تراكمات القمامة و تطهير الترعة موجهًا رؤساء المدن بالإشراف على أعمال تطهير ورفع تراكمات القمامة بجانبي الترع، مع وضع صناديق القمامة على جانبي الترع والمصارف للحفاظ على صحة المواطنين ونظافة البيئة.

وقال "رحمى" إنه في إطار المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع الجاري تنفيذها بمعرفة أجهزة مصلحة الري، فقد أطلقت مصلحة الري مبادرة "حافظ على ترعتك" عبر تفعيل خط ساخن مزود بخدمة الواتساب على رقم الهاتف 01068800587 يتيح للمواطن إرسال صور وموقع حالات إلقاء القمامة بالترع، حتى يتسنى إجراء التنسيق السريع بين مديرية الري والوحدات المحلية مما يُساهم فى رفع تلك المخلفات.

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