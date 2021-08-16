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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

استجابة لـ صدى البلد .. تطهير ترعة عاشور فى قرية كفر الشيخ سليم بالغربية .. صور

صدى البلد

فى استجابة سريعة لما نشره "صدى البلد" حول قرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا محافظة الغربية من حالة الإهمال الترعة التى تعرضهم للأمراض تحت عنوان " الأراضي هتبور.. أهالي قرية كفر الشيخ سليم في طنطا يطالبون بتطهير ترعة عاشور " ،  كلف الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية الأجهزة التنفيذية بمركز طنطا برفع تراكمات القمامة و تطهير الترعة موجهًا رؤساء المدن بالإشراف على أعمال تطهير ورفع تراكمات القمامة بجانبي الترع، مع وضع صناديق القمامة على جانبي الترع والمصارف للحفاظ على صحة المواطنين ونظافة البيئة.

 

وقال "رحمى" إنه في إطار المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع الجاري تنفيذها بمعرفة أجهزة مصلحة الري، فقد أطلقت مصلحة الري مبادرة "حافظ على ترعتك" عبر تفعيل خط ساخن مزود بخدمة الواتساب على رقم الهاتف 01068800587 يتيح للمواطن إرسال صور وموقع حالات إلقاء القمامة بالترع، حتى يتسنى إجراء التنسيق السريع بين مديرية الري والوحدات المحلية مما يُساهم فى رفع تلك المخلفات.

 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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محافظة الغربية محافظ الغربية تطهير الترع الدكتور طارق رحمي تطهير قرية كفر الشيخ سليم تبطين وتأهيل الترع تطهير ترعة حافظ على ترعتك

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