روبى تنشر صورا من حفلها الأخير في الساحل الشمالي.. شاهد

أحيت النجمة روبى، مؤخرا حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى، بحضور عدد كبير من الجماهير، الذين تراقصوا على أغانيها التى قدمتها فى الحفل.

ونشرت روبي صور من حفلها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وخطفت الأنظار بإطلالة أنيقة بفستان أبيض أنيق، وعلقت "من حدث خاص"

وتمكنت الفنانة روبى من دخول قائمة الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب ، من خلال أغنية “ أمك وأبوك ” .

وتمكنت روبى من تحقيق ما يقرب من 300 ألف مشاهدة من خلال أغنية أمك وابوك ، بعد طرحها بـ 22 ساعة فقط .

وطرحت الفنانة روبى أحدث أغانيها التي تحمل اسم " أمك وأبوك" ، عبر قناتها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

“أمك وأبوك” واحدة من أغاني الميني ألبوم المعلن عنه سابقا والذي تعاقدت روبى على طرحه في صورة أغاني سنجل خلال الفترة المقبلة.

أغنية أمك وأبوك من غناء روبى ومن كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل محمد.

وكشفت منصة "شاهد vip" عن موعد عرض مسلسل "شقة ستة" للفنانة روبي ونرصد فى السطور التالية أبرز المعلومات عن مسلسل شقة ستة.