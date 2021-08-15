مصر تجدد تضامنها مع الجزائر وشعبها في مواجهة الحرائق

قال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ أن وزير الخارجية سامح شكري أجرى اليوم، ، اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، نقل خلاله مُجددًا تعازي مصر ، حكومة وشعبًا، للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، وشعبها، وذوي ضحايا الحرائق التي اندلعت مؤخرًا بعدد من الولايات الجزائرية، وأسفرت عن وفاة وإصابة العديد من الأشقاء الجزائريين.



وأكد شكري لنظيره الجزائري على تضامن مصر الكامل مع الجزائر الشقيقة، ووقوفها معها في هذا المُصاب الأليم، مُتمنيًا الشفاء العاجل لكافة المُصابين.