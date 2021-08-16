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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النشرة الاقتصادية..استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية.. رئيس جهاز مدينة بدر يكشف تفاصيل بناء سكن العاملين بالعاصمة الإدارية

سكن العاملين بالعاصمة
سكن العاملين بالعاصمة الادارية

يستعرض موقع صدى البلد ابرز الأخبار الاقتصادية مساء  الأحد وتاتى فى مقدمتها ، استقرار سعر صرف العملات الأجنبية و الأسيوية و العربية مقابل الجنيه المصرى بختام التعاملات فى بنك مصر ، رئيس جهاز بدر انجزنا سكن العاملين بالعاصمة الإدارية خلال سنة ونصف و التخطيط تعلن انطلاق المبادرة الوطنية لتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة


أسعار العملات الأجنبية والآسيوية لدى بنك مصر في ختام اليوم 15-8-2021

ننشر أسعار العملات الاجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى في ختام تعاملات اليوم الأحد 15 اغسطس 2021 وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر


أسعار العملات العربية فى بنك مصر بختام تعاملات اليوم الأحد 15-8-2021

ينشر "صدى البلد" أسعار العملات العربية فى بنك مصر مقابل الجنيه المصرى بختام تعاملات اليوم الأحد 15 أغسطس 2021 وفقا لآخر تحديث لبنك مصر .

رئيس جهاز بدر لـ"صدى البلد: كنا نسابق الزمن للانتهاء من مشروع سكن العاملين ونفذناه فى سنة ونصف..فيديو

أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر،  إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لسكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر يعد تكليلاً لجهود الكثيرين على مدار سنة ونصف، لافتاً إلى أنه كان يسابق الزمن للانتهاء من المشروع ووضع برامج زمنية مكثفة للشركات العاملة فى مشروع سكن لكل العاملين والعمل على مدار 24 ساعة من خلال 3 ورديات.

انطلاق المبادرة الوطنية لتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة

انطلقت اليوم  المبادرة الوطنية لتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة بالشراكة بين معهد التخطيط القومي والمجلس الوطني للتدريب والتعليم، تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة المعهد.

التموين: استقبال الشباب المتقدمين سابقا لفتح منافذ جمعيتي ‏المرحلة الرابعة

أكد مديرو المديريات التموين أن الدكتور على المصيلحى - ‏وزير التموين والتجارة الداخلية قد شدد عليهم بتقديم كل التسهيلات ‏للشباب المتقدم بحافظة أوراقه لفتح منفذ جمعيتي

جمعية رجال الأعمال تطالب بإصدار قانون اتحاد المطورين للتصدي لبائعي الوهم

قال أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن إثبات الجدية لشركات التطوير العقاري والقدرة على تمويل وتنفيذ المشاريع نوعا من الرقابة على السوق، والبداية لغربلة السوق وحصر الشركات الجادة القادرة على التخطيط والتنفيذ للمشروعات العقارية الكبرى، مشيدا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم الإعلان عن تسويق أي مشروعات عقارية إلا بعد الانتهاء من بناء 30% من المشروع لضمان حقوق الحاجزين وجدية المطورين

العملات الاجنبية بنك مصر التموين التخطيط مدينة بدر

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رئيس جهاز بدر لـ"صدى البلد: كنا نسابق الزمن للانتهاء من مشروع سكن العاملين ونفذناه فى سنة ونصف..فيديو

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