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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. أول رد من نجيب ميقاتي على محاولة اقتحام منزله

أول رد من نجيب ميقاتي
أول رد من نجيب ميقاتي على محاولة اقتحام منزله في بيروت

رد رئيس وزراء لبنان المكلف نجيب ميقاتي، على محاولة المحتجين اقتحام منزله وتحطيم واجهته، ما أدى لاندلاع مواجهات بين الشرطة ومحتجين في العاصمة بيروت.

وقال نجيب ميقاتي في بيان " قبلت التكليف بتشكيل حكومة من أولى مهماتها العمل على إجراء الانتخابات النيابية والبدء بالإصلاحات الاقتصادية والمالية الضرورية".

وتابع رئيس الوزراء اللبناني "ورغم تفهمي لصرخة الناس وحقها في الاحتجاج.. فإن ما حصل أمام المبنى الذي أقطنه من أعمال شغب وتكسير ليس حركة احتجاجية سلمية، بل هو تخريب مرفوض".

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وأضاف ميقاتي "نتمنى على المحتجين الحفاظ على الطابع السلمي لتحركاتهم وتنظيم صفوفهم ليكون التغيير الحقيقي في صندوقة الاقتراع".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، حطم عدد من المحتجين الواجهة الرئيسية لمنزل نجيب ميقاتي في بيروت، بينما استخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.

وكتب المحتجون على جدران منزل نجيب ميقاتي "عكار حرقوها نوابها"، في إشارة إلى حادث الانفجار الأليم بصهريج الوقود في بلدة التليل بعكار، الذي راح ضحيته 24 من جنود الجيش اللبناني.

وقال الجيش اللبناني إن "التحقيقات بوشرت بإشراف القضاء المختص لمعرفة ملابسات الانفجار".

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