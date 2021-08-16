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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كيف تحفاظ على بطارية هاتفك الآيفون في ظل درجات الحرارة المرتفعة؟

كيف تحفاظ على بطارية
كيف تحفاظ على بطارية هاتف الآيفون في ظل ارتفاع الحرارة

تتميز هواتف آيفون بمعالجتها القوية التي توفر أداء عاليا مع توفير طاقة الهواتف، إلا أن هناك عيبا كبيرا في هواتف آيفون ودائما ما يشتكي منه المستخدمون، وهو أن بطاريات هواتف آيفون لديها سعة ليست كبيرة وغالبا ما تنفد سريعا، بسبب قصر عمر البطارية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. 


وبحسب موقع Techie Tech فإن بطاريات هواتف آيفون تتكون من مادة اليثيوم أيون وتشحن بشكل أسرع وتدوم لفترة أطول وتزن أقل مقارنة بالبطاريات التقليدية إلا أنها بمرور الوقت تنفد بسرعة، ومع ارتفاع درجات الحرارة فإن هناك عدد من الخطوات التي يمكن مستخدمي هواتف آيفون المحافظة عليها لتجنب نفاد بطارية هواتف آيفون بسرعة:

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1. تجنب درجات الحرارة القصوى وهذه درجة الحرارة المسموح بها 

Top reasons why smartphone batteries explode, and how you can prevent it from happening | HT Tech
تجنب درجات الحرارة القصوى وهذه درجة الحرارة المسموح بها 


بطاريات الليثيوم أيون حساسة لدرجات الحرارة القصوى، لذلك شاركت آبل نطاق درجة حرارة التي يجب فيها استخدام أجهزة iOS ، وهي حوالي 35 درجة مئوية . 


وتعتبر الحرارة قاتلاً للبطارية لأنها تدمر سعة البطارية بشكل دائم حيث لا يُنصح بالشحن في درجات الحرارة المحيطة المرتفعة، بينما تؤدي درجات الحرارة شديدة البرودة إلى إتلاف صحة البطارية مؤقتًا.

 

2. لا تدع هاتفك الآيفون يسخن أثناء الشحن

iPhone battery life too short? You&#39;ve been charging it wrong the whole – PITAKA
لا تدع هاتفك الآيفون يسخن أثناء الشحن


تأكد من عدم ارتفاع درجة حرارة هاتفك الآيفون أثناء الشحن حيث تلحق الحرارة ضررًا دائمًا بقدرة البطارية ، على عكس الطقس البارد الشديد الذي يقلل فقط من سعة البطارية مؤقتًا.

 

ويمكن للحرارة تغيير الهيكل الداخلي للمواد الكيميائية للبطارية مما قد يؤدي إلى مزيد من الضرر لمؤشر الجهد، و لن يكون مؤشر الجهد التالف قادرًا على تحسين تدفق التيار مما يؤدي إلى زيادة شحن آيفون وينتهي به الأمر إلى إتلاف البطارية وهاتفك.

 

3. عدم استخدام ملحقات شحن آيفون غير أصلية 

iOS 14 Draining Your iPhone Battery Life? 13 Ways to Save Battery on Your iPhone
عدم استخدام ملحقات شحن آيفون غير أصلية 


تعد أحد الأسباب الأكثر شيوعًا التي تؤدي إلى مشكلات في بطارية الآيفون هي استخدام ملحقات الشحن غير المعتمدة من قبل شركة آبل، ويجب التأكد دائمًا من أن كلاً من كابل الشحن والمحول معتمدان من الشركة. 


 4.  قم بإزالة الغطاء أثناء الشحن

Man claims exploding iPhone left him with leg burns | CNN
قم بإزالة الغطاء أثناء الشحن


يولد الشحن حرارة حتى يسخن هاتفك الآيفون  أثناء الشحن، وعليك إزالة غطاء الآيفون للتأكد من تبديد الحرارة المتولدة أثناء الشحن بشكل صحيح، حيث  تحبس بعض الحافظات والأغلفة السميكة الحرارة مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة جهاز iPhone دون داعٍ أثناء الشحن ، وقد يؤدي ذلك إلى الإضرار بصحة البطارية.

 

5. تجنب الشحن السريع مع بطارية هاتفك الآيفون إلا في هذه الحالة  


الشحن السريع ليس سيئًا لهاتف آيفون ما لم يكن غير مدعوم رسميًا حيث  تدعم هواتف آيفون التي تم إصدارها بعد عام 2017 مثل هواتف iPhone 8 وما بعدها الشحن السريع رسميًا ، نظرًا لأنك تستخدم الشاحن السريع الرسمي من الشركة.

 

6. قم بمعايرة بطارية هواتف آيفون الخاصة بك

21 Tips on How to Improve iPhone Battery Health in 2021 - TechieTechTech
قم بمعايرة بطارية هواتف آيفون الخاصة بك


من الضروري معايرة بطارية الليثيوم أيون الخاصة بهواتف آيفون بشكل دوري لسببين رئيسيين:

يساعد البرنامج في حساب النطاق الفعلي لعمر البطارية.
تسبب البطارية غير المعايرة اختلافات في تقارير البطارية، على سبيل المثال ، قد يقفز من 35٪ إلى 25٪ خلال دقائق من الاستخدام.


تساهم أيضًا العديد من العوامل مثل تحديثات البرامج وتحديث التطبيقات في الخلفية والاستخدام اليومي في أن يتم معايرة بطارية هواتف آيفون بشكل غير صحيح.

 

ويمكن معايرة بطارية هواتف آيفون بمجرد تفريغها بنسبة 0٪ وتركها هكذا لبعض الوقت ثم شحنها بنسبة 100٪ وساعة إضافية أو نحو ذلك.
 

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