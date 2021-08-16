كيف تحفاظ على بطارية هاتفك الآيفون في ظل درجات الحرارة المرتفعة؟

تتميز هواتف آيفون بمعالجتها القوية التي توفر أداء عاليا مع توفير طاقة الهواتف، إلا أن هناك عيبا كبيرا في هواتف آيفون ودائما ما يشتكي منه المستخدمون، وهو أن بطاريات هواتف آيفون لديها سعة ليست كبيرة وغالبا ما تنفد سريعا، بسبب قصر عمر البطارية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.



وبحسب موقع Techie Tech فإن بطاريات هواتف آيفون تتكون من مادة اليثيوم أيون وتشحن بشكل أسرع وتدوم لفترة أطول وتزن أقل مقارنة بالبطاريات التقليدية إلا أنها بمرور الوقت تنفد بسرعة، ومع ارتفاع درجات الحرارة فإن هناك عدد من الخطوات التي يمكن مستخدمي هواتف آيفون المحافظة عليها لتجنب نفاد بطارية هواتف آيفون بسرعة:

1. تجنب درجات الحرارة القصوى وهذه درجة الحرارة المسموح بها

تجنب درجات الحرارة القصوى وهذه درجة الحرارة المسموح بها



بطاريات الليثيوم أيون حساسة لدرجات الحرارة القصوى، لذلك شاركت آبل نطاق درجة حرارة التي يجب فيها استخدام أجهزة iOS ، وهي حوالي 35 درجة مئوية .



وتعتبر الحرارة قاتلاً للبطارية لأنها تدمر سعة البطارية بشكل دائم حيث لا يُنصح بالشحن في درجات الحرارة المحيطة المرتفعة، بينما تؤدي درجات الحرارة شديدة البرودة إلى إتلاف صحة البطارية مؤقتًا.

2. لا تدع هاتفك الآيفون يسخن أثناء الشحن

لا تدع هاتفك الآيفون يسخن أثناء الشحن



تأكد من عدم ارتفاع درجة حرارة هاتفك الآيفون أثناء الشحن حيث تلحق الحرارة ضررًا دائمًا بقدرة البطارية ، على عكس الطقس البارد الشديد الذي يقلل فقط من سعة البطارية مؤقتًا.

ويمكن للحرارة تغيير الهيكل الداخلي للمواد الكيميائية للبطارية مما قد يؤدي إلى مزيد من الضرر لمؤشر الجهد، و لن يكون مؤشر الجهد التالف قادرًا على تحسين تدفق التيار مما يؤدي إلى زيادة شحن آيفون وينتهي به الأمر إلى إتلاف البطارية وهاتفك.

3. عدم استخدام ملحقات شحن آيفون غير أصلية

عدم استخدام ملحقات شحن آيفون غير أصلية



تعد أحد الأسباب الأكثر شيوعًا التي تؤدي إلى مشكلات في بطارية الآيفون هي استخدام ملحقات الشحن غير المعتمدة من قبل شركة آبل، ويجب التأكد دائمًا من أن كلاً من كابل الشحن والمحول معتمدان من الشركة.



4. قم بإزالة الغطاء أثناء الشحن

قم بإزالة الغطاء أثناء الشحن



يولد الشحن حرارة حتى يسخن هاتفك الآيفون أثناء الشحن، وعليك إزالة غطاء الآيفون للتأكد من تبديد الحرارة المتولدة أثناء الشحن بشكل صحيح، حيث تحبس بعض الحافظات والأغلفة السميكة الحرارة مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة جهاز iPhone دون داعٍ أثناء الشحن ، وقد يؤدي ذلك إلى الإضرار بصحة البطارية.

5. تجنب الشحن السريع مع بطارية هاتفك الآيفون إلا في هذه الحالة



الشحن السريع ليس سيئًا لهاتف آيفون ما لم يكن غير مدعوم رسميًا حيث تدعم هواتف آيفون التي تم إصدارها بعد عام 2017 مثل هواتف iPhone 8 وما بعدها الشحن السريع رسميًا ، نظرًا لأنك تستخدم الشاحن السريع الرسمي من الشركة.

6. قم بمعايرة بطارية هواتف آيفون الخاصة بك

قم بمعايرة بطارية هواتف آيفون الخاصة بك



من الضروري معايرة بطارية الليثيوم أيون الخاصة بهواتف آيفون بشكل دوري لسببين رئيسيين:

يساعد البرنامج في حساب النطاق الفعلي لعمر البطارية.

تسبب البطارية غير المعايرة اختلافات في تقارير البطارية، على سبيل المثال ، قد يقفز من 35٪ إلى 25٪ خلال دقائق من الاستخدام.



تساهم أيضًا العديد من العوامل مثل تحديثات البرامج وتحديث التطبيقات في الخلفية والاستخدام اليومي في أن يتم معايرة بطارية هواتف آيفون بشكل غير صحيح.

ويمكن معايرة بطارية هواتف آيفون بمجرد تفريغها بنسبة 0٪ وتركها هكذا لبعض الوقت ثم شحنها بنسبة 100٪ وساعة إضافية أو نحو ذلك.

